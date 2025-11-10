Nhà Trắng lên tiếng về hình ảnh tố ông Trump 'ngủ gật'

Nhà Trắng đã lên tiếng trước hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm nghiền mắt và ngả người trên ghế giữa cuộc họp báo tổ chức tại Phòng Bầu dục đang lan truyền trên mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng chiều 6/11. Ảnh: Washington Post.

Cuộc họp báo tại Nhà Trắng công bố việc giảm giá thuốc hỗ trợ giảm cân diễn ra từ chiều 6/11 bỗng trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm bất ngờ. Trong lúc diễn ra buổi họp báo, một khách mời bất ngờ ngất xỉu khiến sự kiện bị gián đoạn.

Nhưng không chỉ có vậy, những ngày qua, hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm nghiền mắt và ngả người trên ghế trong lúc dự họp báo cũng khiến truyền thông và người dân Mỹ quan tâm bình luận.

Các hình ảnh và video lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều thành viên Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích cho rằng vị Tổng thống 79 tuổi đã ngủ gật trong cuộc họp báo.

Theo Washington Post, dù Tổng thống Trump có buồn ngủ thật hay không, khoảnh khắc ông phải nhắm nghiền mắt và ngả người trên ghế tại cuộc họp báo là minh họa rõ nét nhất cho sức ép công việc của vị trí Tổng thống Mỹ.

Cho đến nay, ông Trump vẫn duy trì lịch làm việc bao gồm cả lịch di chuyển và công tác liên tục, đến mức các trợ lý của ông thừa nhận “đuổi theo không kịp”.

Trước những nghi ngờ đang lan truyền, Nhà Trắng bác bỏ thông tin ông Trump ngủ gật trong buổi họp báo.

Washington Post dẫn lời Trợ lý Thư ký Báo chí Nhà Trắng Taylor Rogers: “Ngài Tổng thống không hề ngủ. Ông phát biểu nhiều tại sự kiện, trả lời nhiều câu hỏi của báo chí tại sự kiện quan trọng công bố việc giảm giá hai loại thuốc thường được dùng để hỗ trợ những người Mỹ mắc tiểu đường, bệnh tim, béo phì cùng nhiều tình trạng bệnh khác”.

Nhiều thành viên của Đảng Dân chủ, đặc biệt là các cựu quan chức dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, thể hiện sự bức xúc khi thấy người từng gọi ông Biden là “Sleepy Joe” (Joe hay buồn ngủ) giờ lại bị nghi là “ngủ gật” trong họp báo tại Phòng Bầu dục.

Trước những lời lẽ công kích, các quan chức Nhà Trắng phản ứng gay gắt, các trợ lý của Tổng thống Trump cho rằng việc ông Trump thường xuyên trả lời phỏng vấn, gặp báo chí vài lần mỗi tuần, tham dự nhiều sự kiện đòi hỏi sự xuất hiện trước công chúng đã phần nào cho thấy sức làm việc của ông.

Các trợ lý cũng cho biết vị Tổng thống 79 tuổi vẫn thường xuyên “gọi điện suốt ngày đêm” bất kể giờ giấc để chỉ đạo nhân sự thực hiện công việc.

Theo lịch trình công khai của Tổng thống Trump những ngày gần đây, ông vừa kết thúc chuyến công du tại châu Á kéo dài đến ngày 30/10. Sau khi có mặt ở Washington để kịp dự lễ Halloween tổ chức tại Nhà Trắng, ông bay về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida trong ngày 31/10 để tận hưởng dịp cuối tuần tại đây, rồi quay lại Washington trong ngày 2/11.

Ngày 5/11, ông Trump tiếp tục bay tới Miami dự một hội nghị kinh tế, sau đó trở lại Washington, rồi lại bay về bang Florida tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Ngày 9/11, ông có mặt tại Landover (bang Maryland) để theo dõi trận bóng bầu dục.

