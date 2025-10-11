TT Trump: Dường như không còn lý do gì để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Cùng với tuyên bố trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social tối 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Những điều hết sức kỳ lạ đang xảy ra ở Trung Quốc!” và Trung Quốc đã “gửi thư đến các quốc gia trên khắp thế giới, tuyên bố rằng họ muốn áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với từng yếu tố trong sản xuất liên quan đến đất hiếm, và gần như bất kỳ thứ gì khác mà họ có thể nghĩ ra, ngay cả khi chúng không được sản xuất tại Trung Quốc”.

Tổng thống Trump cho biết thêm bức thư mà Trung Quốc gửi đi “dài nhiều trang, và liệt kê chi tiết, với độ chính xác cao, từng nguyên tố mà họ muốn ngăn chặn các quốc gia khác tiếp cận. Những thứ từng là thường lệ giờ đây đã không còn là thường lệ nữa”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, “chưa từng có ai thấy điều gì giống như thế này, nhưng về cơ bản, điều đó sẽ “làm tắc nghẽn” các thị trường, và khiến cuộc sống trở nên khó khăn cho gần như mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt là cho chính Trung Quốc” và nhiều quốc gia khác đã liên hệ với Mỹ, bày tỏ sự tức giận tột độ trước hành vi mà ông Trump gọi là “thù địch lớn về thương mại này”.

Ông Trump nhấn mạnh: “Đây thực sự là một bất ngờ, không chỉ với tôi, mà còn với tất cả các nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Tôi dự định sẽ gặp Chủ tịch Tập trong hai tuần nữa, tại APEC ở Hàn Quốc, nhưng giờ đây dường như không còn lý do gì để làm vậy”, đồng thời cho biết: “Một trong những chính sách mà chúng tôi đang tính toán vào thời điểm này là tăng mạnh thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Còn nhiều biện pháp đối phó khác cũng đang được xem xét nghiêm túc”.

Sau đó trong một bài khác, cũng đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Dựa trên thực tế rằng Trung Quốc đã đưa ra lập trường chưa từng có này, và chỉ thay mặt cho Mỹ, chứ không phải các quốc gia khác cũng đang bị đe dọa tương tự. Kể từ ngày 1/11/2025 (hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào bất kỳ hành động hay thay đổi nào khác mà Trung Quốc thực hiện), Mỹ sẽ áp đặt mức thuế quan 100% đối với Trung Quốc, cộng thêm so với bất kỳ mức thuế nào mà họ hiện đang phải trả. Đồng thời, vào ngày 1/11, chúng tôi cũng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với toàn bộ phần mềm quan trọng”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "kể từ ngày 1/11/2025 (hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào bất kỳ hành động hay thay đổi nào khác mà Trung Quốc thực hiện), Mỹ sẽ áp đặt mức thuế quan 100% đối với Trung Quốc, cộng thêm so với bất kỳ mức thuế nào mà họ hiện đang phải trả".

Theo hãng tin AP của Mỹ, thông báo về việc áp thuế với hàng hoá Trung Quốc của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi thị trường tài chính Mỹ đóng cửa, có nguy cơ làm rung chuyển kinh tế toàn cầu.

Việc khơi lại cuộc chiến thương mại từng do chính ông Trump khởi xướng có thể khiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tê liệt, khi mức thuế bổ sung chồng lên khoảng 30% thuế đã áp dụng với hàng Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tuy Tổng thống Trump không chính thức hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập, song ám chỉ rằng cuộc gặp này “có thể không diễn ra” trong chuyến công du châu Á vào cuối tháng.

Thông báo này đưa ra trước khi thị trường đóng cửa đã làm chấn động Phố Wall, khiến chỉ số S&P 500 giảm 2,7% do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 - thời điểm ông Trump lần đầu đề cập khả năng áp mức thuế tương tự.