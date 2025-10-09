Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc

  • Thứ năm, 9/10/2025 13:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/10 cho biết một nhà ngoại giao nước này đã bị sa thải vì mối quan hệ tình cảm mà ông thừa nhận với một phụ nữ Trung Quốc.


Trung Quoc, ngoai giao anh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott. Ảnh: Reuters

Đây được cho là lần vi phạm đầu tiên liên quan đến lệnh cấm các mối quan hệ như vậy vào cuối năm ngoái, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Tommy Pigott, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cho biết nhà ngoại giao được đề cập đã bị sa thải khỏi ngành sau khi Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio xem xét vụ việc và xác định rằng ông đã "thừa nhận việc che giấu mối quan hệ tình cảm với một công dân Trung Quốc".

"Dưới hướng dẫn của Ngoại trưởng Rubio, chúng tôi sẽ duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện phá hoại an ninh quốc gia của chúng tôi", người phát ngôn Pigott nói.

Tuyên bố không nêu rõ danh tính nhà ngoại giao, nhưng người này và bạn gái đã xuất hiện trong một đoạn video quay lén và được chính trị gia bảo thủ James O’Keefe đăng tải trực tuyến.

Trước đó, vào đầu năm, hãng thông tấn AP đưa tin trong những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, Bộ Ngoại giao đã áp đặt lệnh cấm tất cả nhân viên chính phủ Mỹ tại Trung Quốc, cũng như các thành viên gia đình hoặc nhà thầu có quyền tiếp cận an ninh, không được có bất kỳ mối quan hệ tình cảm hoặc tình dục nào với công dân Trung Quốc. Đây là một lệnh cấm hiếm hoi được áp dụng trở lại kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

