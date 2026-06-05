TT Trump bất ngờ đánh giá cao khả năng tranh cử của con trai ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ cho rằng Hunter Biden có thể giành được đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028 nếu quyết định tranh cử.

Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 4/6, ông Trump cho rằng con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là Hunter Biden có thể tạo nên bất ngờ nếu quyết định tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ để lựa chọn ứng cử viên tổng thống.

“Tôi nghĩ Hunter có thể làm được điều đó”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng kịch bản này không phải là điều bất khả thi, nhất là khi cuộc đua tìm kiếm gương mặt đại diện cho đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử năm 2028 đang thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật chính trị tiềm năng.

Nhận định của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh những đồn đoán về cuộc đua kế nhiệm tại cả hai đảng lớn của Mỹ ngày càng gia tăng.

Trước đó, ngày 30/5, báo New York Times đưa tin ông Trump vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance là người phù hợp để kế nhiệm mình sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Theo tờ báo này, để có thể giành được đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028, ông Vance không chỉ cần duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Trump mà còn phải củng cố ảnh hưởng và vị thế trong nội bộ đảng.

Trong khi đó, Daily Mail ngày 23/5 cho biết ông Vance được cho là đang cân nhắc khả năng không tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Báo này nhận định vị thế chính trị của ông đang chịu áp lực trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày càng gia tăng.

Cùng thời điểm, CNN đưa tin cả ông Vance và ông Rubio đều đang chuẩn bị cho khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2028, dù hai chính trị gia này đều bác bỏ các suy đoán.

Theo CNN, ngay cả Tổng thống Trump cũng nhiều lần bóng gió về khả năng xuất hiện cuộc cạnh tranh giữa ông Vance và ông Rubio nhằm giành vai trò người kế nhiệm trong tương lai.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump về Hunter Biden được xem là diễn biến đáng chú ý, khi cuộc đua cho Nhà Trắng năm 2028 dù còn hơn hai năm nữa mới chính thức khởi động nhưng đã bắt đầu xuất hiện những tính toán và cuộc cạnh tranh ngầm trong cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ.