Tsarukyan: ‘Topuria tránh né vì biết tôi mạnh nhất’

Cuộc đua giành suất tranh đai hạng nhẹ UFC đang nóng hơn bao giờ hết, và Arman Tsarukyan chính là cái tên tạo nên sức ép lớn nhất cho nhà vô địch Ilia Topuria.

Võ sĩ người Armenia, Arman Tsarukyan khẳng định đã sẵn sàng cho trận tranh đai, thậm chí chấp nhận thượng đài thêm một trận nếu UFC yêu cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, tay đấm số 2 hạng 70 kg không giấu giếm khát khao: “Tôi đang chờ Ilia. Nếu UFC muốn tôi đấu thêm, tôi sẽ làm ngay, bởi tôi đã sẵn sàng và chỉ còn thiếu chiếc đai. Tôi muốn so găng vào tháng 10 hoặc 11, rồi bước thẳng vào trận tranh đai”.

Tsarukyan cũng chỉ đích danh những đối thủ tiềm năng: JustinGaethje, PaddyPimblett và DanHooker. Tuy nhiên, theo anh, chỉ có Hooker là sẵn sàng: “Những người còn lại đều ngại. Họ sẽ không nhận lời vì muốn chờ trận tranh đai”.

Không dừng lại ở đó, Tsarukyan còn gửi thông điệp thẳng tới Topuria, cho rằng nhà vô địch đang tìm cách né tránh: “Topuria không muốn đấu với tôi vì biết tôi là võ sĩ mạnh nhất hạng cân này và sẽ gây cho anh ta nhiều rắc rối. Với anh ta, gặp Paddy Pimblett dễ kiếm tiền hơn nhiều, nên anh ta mới chọn cách đó”.

Sức nóng càng tăng khi nhà vô địch hạng trung Khamzat Chimaev cũng nhập cuộc, kêu gọi Topuria chứng minh đẳng cấp: “Chúng ta cần biết ai mới là võ sĩ giỏi nhất thế giới”. Trong khi đó, Chủ tịch UFC Dana White lại gây chú ý khi hé lộ ngày trở lại của Conor McGregor với tuyên bố gây sốc: “Anh ấy muốn thượng đài ngay tại Nhà Trắng”.

Giữa lúc UFC chuẩn bị cho loạt sự kiện lớn cuối năm, màn đối đầu giữa Topuria và Tsarukyan rõ ràng là kịch bản mà người hâm mộ mong chờ nhất. Một bên là nhà vô địch trẻ đầy tự tin, một bên là kẻ thách thức không ngừng gây sức ép. Nếu trận đấu này thành hiện thực, nó hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc so găng hấp dẫn bậc nhất mà UFC có thể mang lại.