Truyện tranh 'Mùa hè bất tận' sẽ ra mắt tại Pháp

3 năm sau khi xuất bản tại Italy, truyện tranh "Mùa hè bất tận" của tác giả Lâm Hoàng Trúc được mua bản quyền phát hành tại Pháp.

Một số hình ảnh từ truyện tranh Mùa hè bất tận. Ảnh: Du Bút.

Mùa hè bất tận theo chân hai nhân vật, một nam sinh một nữ sinh, cùng tên Hà Phương ở những tháng nhiều biến động của tuổi 15. Họ vừa đứng trước những quyết định ngã rẽ cuộc đời - kỳ thi vào cấp 3 đi kèm nhiều hoài bão bản thân và kỳ vọng của gia đình, vừa loay hoay giữa những mối quan hệ thầy trò, bạn bè ở trường học đồng thời đối diện với những biến cố gia đình.

Ra mắt độc giả Việt Nam vào năm 2021, đến nay, Mùa hè bất tận vẫn tác phẩm truyện tranh để lại ấn tượng sâu sắc. Cốt truyện xây dựng chi tiết, đi sâu vào khai thác tâm lý nhân vật, qua đó khắc họa chân thực hành trình trưởng thành của đôi bạn trẻ.

Họa sĩ Lâm Hoàng Trúc cũng khiến độc giả bất ngờ với phần hình ảnh trau chuốt, tái hiện khung cảnh mái trường Việt Nam từ những dãy bàn ghế lớp học cho đến hàng phượng nơi sân chơi...

Với một đề tài tưởng chừng quen thuộc, tác giả đã tạo nên một câu chuyện đậm đà hơi thở đời sống học đường Việt Nam, từ nội dung, lời thoại cho đến nét vẽ.

Truyện tranh thanh xuân vườn trường hai lần xuất ngoại

Năm 2023, tác phẩm được Nhà xuất bản Toshokan mua bản quyền phát hành tại Italy. Ba năm trôi qua, cuốn truyện tranh này lại sắp xuất hiện trên các kệ sách tại Pháp, đơn vị đồng hành lần này là Nhà xuất bản Paquet Editions.

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, tác giả Lâm Hoàng Trúc cho biết, cả hai dịp "xuất ngoại" của Mùa hè bất tận đều là đại diện nhà xuất bản trực tiếp liên hệ.

Cụ thể, Paquet Editions biết đến chị qua biên tập viên người Italy Davide Castellazzi - người đưa Mùa hè bất tận sang nước này. Ông Davide là biên tập viên truyện tranh dày dặn kinh nghiệm, thường xuyên đến tìm kiếm truyện tranh mới từ các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á.

Sau khi phát hiện Mùa hè bất tận, ông đã liên hệ với tác giả qua Messenger (Facebook) để thương lượng mua bản quyền xuất bản sang tiếng Italy, đồng thời lên kế hoạch đem cuốn sách ra khắp châu Âu.

Bìa truyện tranh Mùa hè bất tận bản tiếng Italy (trái) và tiếng Pháp (dự kiến).

Paquet vốn có quan hệ lâu năm với Davide nên cũng không bất ngờ khi hiện tại cuốn sách đã được mang tới Pháp.

"Thực ra, trong giới biên tập viên hầu hết mọi người đều quen biết nhau và thường giới thiệu các tựa truyện mới với nhau. Vì Mùa hè bất tận có thành tích bán khá tốt ở Italy, Nhà xuất bản Toshokan lại có hệ thống quảng bá năng động nên sớm muộn gì tác phẩm cũng được các nhà xuất bản ở các nước khác trong khối EU biết đến", chị Lâm Hoàng Trúc chia sẻ.

Hiện tại, tác giả và Nhà xuất bản Paquet trao đổi thông qua "ông mai" Davide bằng tiếng Anh, từ các loại thủ tục giấy tờ cho đến thiết kế mỹ thuật, những chỗ còn khúc mắc thì chỉ cần hỏi lại. Sách đã được kiểm duyệt và phát hành hợp pháp ở Việt Nam, nên được thông qua nhanh chóng ở nước ngoài mà không gặp trở ngại nào.

"Mọi chuyện khá suôn sẻ và đơn giản. Paquet sẽ đề xuất một mức nhuận bút, tôi đồng ý, hai bên cùng ký hợp đồng. Sau khi họ thanh toán, tôi gửi file và các loại giấy tờ, chứng từ thuế theo yêu cầu. Tiếp theo, họ dàn trang và gửi bản thảo tiếng Pháp để kiểm tra. Sau khi mình đồng ý, họ tiến hành in ấn và phát hành", tác giả kể.

Với tác giả, làm việc với đối tác nước ngoài lần này đã không còn nhiều cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu tiên.

"Thỉnh thoảng họ sẽ yêu cầu giải thích vài chi tiết đặc trưng của nước mình mà bên đó không có, để họ chú thích vào sách. Có vài khác biệt văn hoá nhưng không ảnh hưởng câu chuyện sau khi chuyển ngữ, điều đó cũng khá may mắn", tác giả chia sẻ.

Tác giả Lâm Hoàng Trúc ký tặng truyện tranh Mùa hè bất tận nhân dịp tái bản. Ảnh: Du Bút.

Khác biệt văn hóa lớn nhất lại đến từ một nguyên do khác bất ngờ: Người Pháp nghỉ lễ khá nhiều, nên chị Trúc có những lúc phải chờ rất lâu mới có hồi âm.

"Nhưng khi đã quen với nhịp độ của họ rồi, tôi thấy khá thoải mái. Quan trọng nhất vẫn là đọc kỹ các điều khoản trong giấy tờ, ký tên đầy đủ và đảm bảo được thanh toán như thỏa thuận", chị nói.

Vui mừng vì đứa con tinh thần của mình đã đi được đến đất nước thứ hai, tác giả Lâm Hoàng Trúc kỳ vọng Mùa hè bất tận tiếp tục được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác.

"Tôi đã luôn tin vào con đường mình chọn, nhưng giờ đây, tôi càng chắc chắn hơn nữa. Biết Mùa hè bất tận được ra nước ngoài, nhiều độc giả Việt Nam vốn tin tưởng mình, nay lại càng tín nhiệm hơn, giờ có thêm độc giả quốc tế. Trách nhiệm của mình là phải tiếp tục vẽ truyện tiếp theo tốt hơn nữa, không thể để bản thân xuống dốc được", nữ tác giả bộc bạch.

Mùa hè bất tận được đánh giá là một bước trưởng thành vượt bậc trên con đường sáng tác của họa sĩ Lâm Hoàng Trúc, kể từ tác phẩm đầu tay Đường hoa (2018).

Tâm niệm "vẽ cuốn nào là phải chấn động cuốn đó", tác giả dành nhiều thời gian để thai nghén, ấp ủ tập truyện mới.

"Nhưng trước mắt tôi phải hoàn thành cuốn sách hướng dẫn vẽ truyện tranh để kiếm một khoản tiền để vẽ truyện tiếp theo (cười). Đó là vòng tuần hoàn công việc của tôi: Làm một cuốn sách rồi làm sao để cuốn ấy bán được mà lấy tiền nuôi cuốn mới", tác giả tâm sự.