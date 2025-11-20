Truyền thông Italy thở phào với lá thăm play-off World Cup

Tối 20/11, FIFA tổ chức lễ bốc thăm playoff châu Âu, để các đội tranh 4 tấm vé cuối cùng của lục địa già dự World Cup 2026.

Iraq sẽ chơi trận cầu sinh tử vào tháng 3 năm sau để hy vọng dự World Cup.

Tuyển Italy được xếp ở nhánh A và sẽ chạm trán Bắc Ireland ở bán kết 1. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa xứ Wales và Bosnia. Nếu vào chung kết, Italy sẽ phải chơi trên sân khách trước đội thắng ở cặp còn lại.

Các trận diễn ra vào 26/3/2026 (bán kết) và 31/3/2026 (chung kết), tất cả chỉ một lượt. Truyền thông xứ sở mỳ ống phản ứng tích cực nhưng thận trọng với kết quả bốc thăm này.

Đa phần các tờ báo Italy coi đây là kết quả bốc thăm "may mắn tương đối" vì tránh được các "cơn ác mộng" như Thụy Điển hay Bắc Macedonia, nhưng vẫn cảnh báo về áp lực tâm lý.

Gazzetta dello Sport cho rằng đây là lịch đấu dễ nhất có thể với ĐTQG vì họ tránh được Thụy Điển ở bán kết. Bắc Ireland là đối thủ dễ thở hơn, và Xứ Wales hoặc Bosnia ở chung kết là thử thách vừa tầm.

Corriere dello Sport thì dẫn bình luận của Buffon, khi huyền thoại này nói trước lễ bốc thăm rằng anh muốn Italy tránh Thụy Điển ở bán kết và Ba Lan ở chung kết.

Kết quả bốc thăm này là "cơ hội vàng" để chấm dứt chuỗi ba lần vắng mặt World Cup. La Repubblica thì nhận xét: "Kết quả lý tưởng! Bắc Ireland không phải 'quái vật', nhưng chung kết với Wales hoặc Bosnia cũng thử thách. Italy dẫu sao vẫn được đánh giá cao hơn".

AS, tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, thậm chí bình luận: "Người Italy được cứu. Họ sẽ an toàn. Đây là kết quả thuận lợi nhất có thể với tuyển Italy".

Dẫu vậy, cũng có sự lo lắng. RAI News bình luận Italy vắng mặt ở 2 kỳ World Cup gần nhất và không được phép mắc thêm sai lầm ở vòng đấu sắp tới. Người hâm mộ xứ sở mỳ ống vẫn chưa thể quên cơn ác mộng diễn ra cách đây gần 4 năm, khi đoàn quân của HLV Roberto Mancini để thua Bắc Macedonia 0-1 ở bán kết play-off.