Truyền thông Đức xin lỗi Kane

Harry Kane đáp trả mọi hoài nghi bằng phong độ ghi bàn thuyết phục từ khi gia nhập Bayern Munich vào năm 2023.

Kane bùng nổ tại Bayern Munich. Ảnh: Reuters.

Hôm 20/9, Kane tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lập hat-trick giúp Bayern Munich đè bẹp Hoffenheim 4-1 ở vòng 4 Bundesliga 2025/26. Ngôi sao người Anh nâng tổng thành tích lên 13 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 6 trận trên mọi đấu trường, thành tích khó ai sánh bằng tại top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Trước phong độ xuất sắc của Kane, Alfred Draxler, nhà báo của Bild, đã công khai gửi lời xin lỗi đến tuyển thủ Anh. Ông nói: “Tôi từng nghĩ Bayern bỏ ra quá nhiều tiền cho một cầu thủ 30 tuổi chưa từng vô địch. Nhưng Kane chưa bao giờ chấn thương, đó không chỉ là may mắn mà là sự kỷ luật và tập luyện nghiêm túc".

Ở mùa hè 2023, báo chí Đức bày tỏ sự hoài nghi khi Bayern chi đến 100 triệu euro cho Kane. Chính nhà báo Draxler công khai cho rằng số tiền Bayern bỏ ra là quá lớn cho một tiền đạo đã 30 tuổi và chưa từng giành danh hiệu. Ông còn khuyên Bayern đón những lựa chọn rẻ hơn như Niclas Fullkrug, người ghi 16 bàn cho Werder Bremen mùa 2022/23.

Tuy nhiên, Kane nhanh chóng chứng minh giá trị. Chỉ sau hơn hai năm, tiền đạo người Anh ghi tới 98 bàn và góp 29 kiến tạo sau 103 trận cho Bayern, trở thành tay săn bàn số một CLB.

Kane từng bị nghi ngờ năng lực. Ảnh: Reuters.

Kane hiện còn hợp đồng với Bayern đến mùa hè 2027, khi anh sắp bước sang tuổi 34. Dù vậy, theo nhà báo Raphael Honigstein, không nhiều người tại Đức tin Kane sẽ gắn bó trọn sự nghiệp ở Allianz Arena.

Bayern cũng đã tính đến phương án thay Kane khi mượn Nicolas Jackson từ Chelsea kèm điều khoản mua đứt. Trước mắt, Jackson sẽ sát cánh hoặc được HLV Vincent Kompany cho xoay tua với Kane.

Với phong độ hiện tại, Kane đã khiến mọi hoài nghi tan biến, khẳng định mình không chỉ là bản hợp đồng lịch sử của Bayern mà còn là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

