Tội đồ của Chelsea xin lỗi

Thủ môn Robert Sanchez nhận lỗi sau khi dính thẻ đỏ trong trận thua 1-2 của Chelsea trước Manchester United tại vòng 5 Premier League hôm 20/9.

Sanchez khiến kế hoạch của Chelsea đảo lộn. Ảnh: Reuters.

Ngay phút thứ 5 trên sân Old Trafford, Sanchez rời khung gỗ, lao ra ngoài vùng cấm và phạm lỗi với Bryan Mbeumo - người đang đối mặt khung thành trống. Trọng tài Peter Bankes quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu thủ môn của Chelsea.

Sau trận, Sanchez đăng tải thông điệp xin lỗi trên Instagram: “Hôm nay là lỗi của tôi, xin lỗi mọi người. Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều trong hiệp hai nhưng không thể xoay chuyển tình thế".

Theo Opta, Sanchez đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Chelsea nhận thẻ đỏ sớm nhất trong một trận đấu tại Premier League. Ngoài ra, anh cũng là thủ môn bị truất quyền thi đấu sớm thứ ba tại giải đấu hàng đầu xứ sương mù.

Trận thua trước MU khép lại tuần thi đấu đầy thất vọng của Chelsea. Sau trận hòa 2-2 trước Brentford ở vòng 4 hôm 14/9, đội bóng của HLV Enzo Maresca tiếp tục gục ngã trước Bayern Munich tại lượt trận đầu vòng phân hạng Champions League hôm 18/9, trước khi nhận thêm thất bại tại Old Trafford.

Trung vệ Trevoh Chalobah thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn của đội không đạt yêu cầu: “15 phút đầu tiên là màn trình diễn tệ nhất từ đầu mùa của chúng tôi. Việc mất người khiến mọi thứ khó khăn hơn, nhưng chúng tôi đã chơi ở Premier League đủ lâu để hiểu rằng cần khởi đầu tốt hơn và nâng cao tiêu chuẩn tập thể".

Đây là thất bại đầu tiên của Chelsea tại Premier League mùa này, khiến đội rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.