Truyện 19+ bị gỡ vì sao chép cuộc đời Faker

Độc giả nhanh chóng phát hiện nhiều điểm trùng khớp từ nhân vật chính của một bộ truyện với đời tư tuyển thủ Faker, gây tranh cãi về vấn đề khai thác câu chuyện game thủ.

Bộ truyện Chó điên bắt hổ được cho là lấy ý tưởng từ đời thực nhân vậy Faker. Ảnh: Kbizboom.

Tiểu thuyết Chó điên bắt hổ (A mad dog hunts a tiger) phát hành vào cuối tháng 10 đã bị độc giả chỉ ra rằng tuyến truyện nhân vật chính quá giống với sự nghiệp có thật của tuyển thủ nổi tiếng nhất tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Ridibooks, đơn vị phát hành phía Hàn Quốc, hiện đã gỡ bỏ bộ truyện khỏi website.

Độc giả cho rằng nhiều chi tiết của một trong hai nhân vật chính trùng lặp với sự nghiệp thật của Faker, bao gồm có màn chào sân ở tuổi 17, hiện là tuyển thủ duy nhất đạt 6 danh hiệu. Vào thời điểm truyện bắt đầu đăng, nhân vật chính lúc này cũng đạt thành tích vô tiền khoáng hậu với 5 lần vô địch giải chung kết thế giới, tương tự Faker.

Đặc biệt, người hâm mộ nhận ra các mô tả như “luôn dẫn dắt đội đến chiến thắng dưới mọi hoàn cảnh” trùng với biệt danh “Quỷ vương bất tử” của Faker, thể hiện khả năng xoay chuyển tình thế đáng nể. Hình ảnh “miễn là thi đấu cùng Faker thì đội sẽ vô địch” cũng được cho được lấy cảm hứng từ đội trưởng T1.

Nhiều chi tiết được cho là sao chép như vô địch CKTG 5 lần. Ảnh: Ridibooks.

Về mạch truyện, nhân vật chính trong tiểu thuyết có 2 lần vô địch liên tiếp (repeat) vào 10 năm trước. Sau đó anh thất bại ở trận chung kết thứ 3. Tiếp đến, người này có cú lội ngược dòng sau một thập kỷ và thành công.

Diễn biến tương đồng với hành trình thực tế của Faker. Anh đạt repeat năm 2015 và 2016, và thất bại tại trận chung kết năm 2017. Nhiều người đã nói rằng Quỷ vương đã hết thời, nhưng sau đó lại cùng T1 vô địch 2023-2024 và cuối cùng cũng đạt được three-peat tháng 10 năm nay.

Trước làn sóng chỉ trích, tác giả Lee Eun Gyu đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu kiểm chứng dẫn đến bị hiểu nhầm là lấy từ đời thực. Tác giả đồng ý rằng một số chi tiết như ID, quá trình thi đấu không được luyện tập khi viết dưới dạng chữ và thành tích như trên đã vô tình khiến nhân vật giống Faker hơn mức cho phép.

Lee giải thích rằng tình tiết three-peat của đội Critic trong truyện được viết từ tháng 7-8, trước khi đội tuyển thật đạt thành tích tương tự vào tháng 10. “Tôi đã suy nghĩ quá nông cạn và đáng bị chỉ trích khi không nhận ra việc cùng một tuyển thủ đạt repeat và three-peat là trường hợp duy nhất trong lịch sử eSports”, cô nói.

Hiện tại, khi tìm kiếm tên tác phẩm trên Ridibooks, nền tảng hiển thị thông báo cho biết tác phẩm đã bị tạm ngừng theo yêu cầu của nhà xuất bản hoặc chủ sở hữu bản quyền, và không có thêm thông tin nào được cung cấp.

Sự việc đã làm dấy lên tranh luận trở lại về ranh giới sáng tạo trong tác phẩm hư cấu, đặc biệt là khi các nhân vật tưởng tượng có vẻ phản chiếu đời sống của người thật. Đây là một vấn đề nhạy cảm khi những cá nhân đó nổi tiếng toàn cầu và sở hữu những thành tựu mang tính không thể thay thế.