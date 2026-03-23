Truy xét 19 đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ), Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã truy xét, làm rõ 19 đối tượng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự, các tổ trinh sát đã quyết tâm tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong nhóm cướp giật tài sản.

Trong số 19 đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ đối với 16 đối tượng, 3 đối tượng còn lại được xem xét không tạm giữ do mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Các đối tượng Hồ Văn Thái, Lê Nguyễn Phước Thiên, Lê Văn Nghĩa.

Từ ngày 19/3 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự thêm 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Thái (SN 1984, thường trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Tâm (SN 1979, thường trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985, thường trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), Lê Nguyễn Phước Thiên (SN 1994, thường trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang), Lê Văn Nghĩa (SN 1990, nơi thường trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Lê Thị Lài (SN 1988, thường trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang nuôi con nhỏ và Nguyễn Thị Thùy (SN 1988, thường trú tại xã Long Điền, tỉnh An Giang) đang mang thai, nên Cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành, nơi đây thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng lượng người tập trung đông, một nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Các đối tượng Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Yến Linh, Nguyễn Thị Thùy, Lê Thị Lài.

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán. Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm đối tượng cướp giật tài sản. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.