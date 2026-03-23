Nam thanh niên khai lý do hành hung chị họ ở Định Công Thượng

Về vụ hành hung tại ngõ 219 Định Công Thượng (phường Định Công, Hà Nội), cơ quan Công an bước đầu làm rõ nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình giữa các bên liên quan.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/3, Công an phường Định Công tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.V.A (SN 1999, trú tại phường Định Công) về việc bị em họ là Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, tạm trú tại Định Công Thượng, quê quán xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) hành hung tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến làm việc, đồng thời tổ chức xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan công an.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt và công việc hàng ngày giữa 2 gia đình. Trước đó, mẹ con chị V.A đã xảy ra cãi vã với vợ chồng Nguyễn Văn Khuyến.

Khoảng 9h ngày 23/3, khi đang di chuyển trên đường, Nguyễn Văn Khuyến gặp chị V.A đang chở mẹ là bà H.T.N đi qua khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng. Do bực tức từ mâu thuẫn trước đó, Khuyến đã điều khiển xe máy chặn đầu xe của chị họ, rồi tát liên tiếp vào vùng đầu, mặt chị V.A.

Sau khi bị hành hung, chị V.A đã đến Công an phường Định Công trình báo sự việc.

Cơ quan Công an nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu "Cố ý gây thương tích", đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.