Thủ quỹ rút ruột hơn 2 tỷ đồng bằng chiêu đánh tráo tiền trong két sắt

Bà Hằng, thủ quỹ của Co.op Rạch Miễu, bị cáo buộc tham ô 2,1 tỷ đồng, còn bà Thanh là kế toán bị cáo buộc thiếu trách nhiệm do không phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của bà Hằng.

Ngày 23/3, HĐXX TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Bùi Nhật Hằng (51 tuổi, Thủ quỹ Co.op Rạch Miễu) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; phạt bị cáo Trần Thị Kim Thanh (45 tuổi, Kế toán Co.op Rạch Miễu) 3 năm tù cho hưởng án treo, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, Bùi Nhật Hằng là thủ quỹ của Công ty Co.op Rạch Miễu được giao quản lý quỹ tiền mặt của công ty. Trong thời gian từ ngày 21/8/2021 đến ngày 26/8/2023, bà Hằng đã lợi dụng vị trí công tác của mình, dùng thủ đoạn đánh tráo mệnh giá tiền trong các cọc tiền cất giữ trong két sắt của công ty để chiếm đoạt tổng số tiền 2,1 tỷ đồng rồi sử dụng cho đích cá nhân.

Bị cáo Bùi Nhật Hằng tại phiên tòa ngày 23/3.

Cụ thể: Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm, phân loại các mệnh giá tiền vào mỗi buổi sáng, bà Hằng lấy các tờ tiền mệnh giá lớn để dễ dàng cất giấu trong túi quần.

Để đối phó với công ty, tránh bị phát hiện, bà Hằng đánh tráo các cọc tiền cất trong két sắt bằng cách: Đối với cọc tiền mệnh giá 20.000 đồng, Hằng chỉ bọc 2 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng ở 2 đầu cọc tiền, còn lại bên trong đều là các tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn là 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng hoặc mệnh giá 1.000 đồng trộn lẫn với mệnh giá 2.000 đồng, mục đích để khi kế toán kiểm đếm nhìn vào sẽ tưởng đó là cọc tiền loại 20.000 đồng.

Ngoài ra, bà Hằng cũng thực hiện thủ đoạn tương tự đối với những cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng và 5.000 đồng. Khi sắp xếp các cọc tiền để trong két sắt, Hằng để các cọc tiền chồng lên nhau, tờ tiền bọc bên ngoài cọc tiền hướng ra ngoài.

Bị cáo Trần Thị Kim Thanh (phải) tại phiên tòa ngày 23/3.

Bị cáo Trần Thị Kim Thanh được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm quỹ cuối ngày, lập biên bản kiểm quỹ tiền mặt quỹ hàng ngày cùng Hằng tại công ty. Tuy nhiên, bà Thanh đã chủ quan, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm đếm tiền, đồng thời vẫn ghi số tiền kiểm, đếm từng ngày vào biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo số liệu Hằng cung cấp, dẫn đến một thời gian dài không phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Hằng, gây thiệt hại cho Sài Gòn Co.op Rạch Miễu với số tiền 2,1 tỷ đồng .