Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giam đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ

  • Thứ hai, 23/3/2026 13:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung tá Phùng Đức Quang, Trưởng Công an xã Trà Giang (Quảng Ngãi), cho biết trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là C.V.T (SN 1984; trú thôn 1, xã Trà Giang) và N.T.L (SN 1989; trú thôn Cà Đáo, xã Sơn Hà) về tội "Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào lúc 10h ngày 19/3, trong quá trình kiểm tra cư trú tại Nhà nghỉ karaoke Trung Thịnh (ở thôn 2, xã Trà Giang) do N.V.T là chủ cơ sở, Tổ công tác phòng, chống tội phạm Công an xã Trà Giang phát hiện tại phòng số 2 có 2 đối tượng gồm: C.V.T và N.T.L có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện: 1 bộ dụng cụ (các đối tượng khai nhận dùng để sử dụng trái phép chất ma túy) và 1 ống nhựa màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng một số tang vật liên quan.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và tài liệu liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án được Công an xã Trà Giang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Thành/Công an TP.HCM

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý