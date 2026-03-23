Cơ quan Công an thông tin về vụ người phụ nữ bị hành hung ở Hà Nội

Công an phường Định Công (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc một người phụ nữ bị hành hung xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra, ngày 21/3/2026, Công an phường Định Công tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.V.A về việc bị em họ là Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, trú tại thôn Hoàng Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) gây thương tích tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khuyến tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ. Kết quả ban đầu xác định, khoảng 9h cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến đã điều khiển xe máy va chạm với xe của chị V.A (khi chị đang chở mẹ là bà H.T.N) nhằm chặn đường, rồi tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Hình ảnh từ clip ghi lại cảnh Nguyễn Văn Khuyến đánh chị V.A.

Sau sự việc, chị V.A đến trình báo tại Công an phường, song do bị choáng và đau đầu nên xin đi khám trước, chưa có yêu cầu xử lý đối tượng. Mặc dù vậy, với tinh thần chủ động nắm tình hình, Công an phường Định Công đã nhanh chóng xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường Định Công tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.