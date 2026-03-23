Công an Lâm Đồng tìm người liên quan dự án du lịch cao cấp Lạc Việt

  • Thứ hai, 23/3/2026 11:27 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo tìm người có liên quan đến việc ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đang thụ lý, xác minh tố giác tội phạm của công dân liên quan đến dấu hiệu "lừa dối khách hàng" xảy ra tại dự án này, tọa lạc tại thôn Hà Lãng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trong năm 2022, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (hoặc thông qua đơn vị được ủy quyền) đã ký kết nhiều hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận và thu tiền của khách hàng để mua các sản phẩm thuộc dự án.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án trên sớm đến làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4, đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý Nguyễn Thành Chương để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay"

Khắc Lịch/Công an nhân dân

