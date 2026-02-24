Truy tố đối tượng bắn người vì mâu thuẫn khoản vay 11 tỷ của Hạnh 'Sự'

Xuất phát từ mâu thuẫn khoản vay nợ 11 tỷ đồng của Hạnh "Sự", bị can Vũ Quang Chiến cùng đồng phạm đánh đập, bắn vào bụng anh Chu Ngọc Biên, khiến anh này thương tích 28%.

Ngày 24/2, VKSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến (SN 1972, trú tại phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình) ra trước TAND TP Hà Nội về tội "Giết người" theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Từ khoản nợ của bà "trùm"

Theo truy tố, trưa 15/5/2023, tại khu vực trước quán bia Ngà Béo, phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình cũ), bị can Vũ Quang Chiến đã dùng súng bắn đạn cao su bắn một phát vào vùng bụng anh Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm), rồi cùng đồng phạm dùng vật cứng tấn công vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Hậu quả khiến anh Biên thương tích 28%.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh "Sự") bị công an bắt giữ năm 2025 vì cưỡng đoạt tài sản.

Về nguyên nhân, Viện Kiểm sát xác định bắt nguồn từ việc bà Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự") cho ông Đỗ Huy Thục (SN 1976, trú tại phường Cát Bi, TP Hải Phòng) vay 11 tỷ đồng . Trong số tiền cho vay này có ông Đinh Văn Sang (SN 1975, trú tại xã Hoài Đức) góp 800 triệu đồng.

Bị can Vũ Quang Chiến là người đứng ra nhận trách nhiệm khoản nợ thay ông Đỗ Huy Thục. Tuy nhiên, giữa năm 2022, khoản nợ chưa được thanh toán dứt điểm, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.

Nổ súng bắn người

Trưa 15/5/2023, ông Sang nhờ anh Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, trú tại Phường Đông Ngạc) hẹn gặp Chiến để trao đổi việc trả nợ. Khi đến điểm hẹn là quán bia Ngà Béo trên phố Đội Cấn, giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, Chiến bất ngờ rút từ túi quần một khẩu súng bắn đạn cao su, chĩa về phía ông Sang. Khi anh Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm - người được anh Nguyễn Gia Hùng rủ đi cùng) lao vào can ngăn, Chiến đã bóp cò, bắn một phát trúng vùng bụng anh Biên.

Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 1968, chủ quán bia Ngà Béo) và một đối tượng nam giới khác cầm hung khí chạy tới, dùng vật giống súng và gậy sắt ba khúc tấn công liên tiếp vào vùng đầu, mặt anh Biên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Chiến và Lợi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Biên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Kết luận giám định pháp y xác định anh Biên bị nhiều vết thương ở vùng đầu, trán, cung mày và vùng bụng; có vỡ lún xương sọ, rách màng cứng, tụ máu ngoài màng cứng. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 28%.

Tại bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định khẩu súng Chiến sử dụng là súng bắn đạn cao su, hơi cay cỡ 9 mm, thuộc công cụ hỗ trợ, vẫn có khả năng sử dụng, khi bắn vào cơ thể người có thể gây thương tích. Hai mẫu vật thu được từ vết thương của nạn nhân là đầu đạn cao su đã vỡ mảnh.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi gây án, Chiến đã đem khẩu súng cất giấu trong hộp carton, gửi tại nhà một người quen.

Ngày 12/9/2025, sau thời gian lẩn trốn, Chiến bị bắt theo quyết định truy nã khi đang ở tỉnh Hưng Yên.

Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của bị can Vũ Quang Chiến mang tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, sử dụng công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm tấn công giữa nơi công cộng.

Dù hậu quả chết người chưa xảy ra, hành vi nổ súng và tiếp tục chỉ đạo, hô hoán tấn công anh Biên thể hiện ý thức chủ quan nhằm tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Xét nhân thân, bị can Vũ Quang Chiến, từng nhiều lần vi phạm pháp luật; có tiền án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" chưa được xóa án tích. Cáo trạng xác định đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "tái phạm".

Đối với Nguyễn Văn Lợi và đối tượng nam giới cầm gậy sắt, do chưa xác định được nơi ở, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục truy bắt, xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự, anh Chu Ngọc Biên không yêu cầu bồi thường và đề nghị xử lý bị can theo pháp luật.

Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "Sự" (sinh năm 1958, trú tại phường Giảng Võ) có nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam. Hạnh "Sự" là một đàn chị có "số má" trong giới giang hồ cộm cán Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Dù đã gần 70 tuổi, Hạnh "Sự" vẫn chưa rửa tay gác kiếm khi tham gia vào hoạt động phạm tội.