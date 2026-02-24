Khởi tố nữ giám đốc 'phù phép' hơn 560 hóa đơn khống

Để trốn tránh nghĩa vụ thuế, nữ giám đốc ở Đắk Lắk đã móc nối với nhiều đối tượng để mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Thị Mộng Thi (Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim, trụ sở tại phường Tuy Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Long Phú Kim hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán máy móc và thiết bị công trình điện. Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, để cắt giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, Châu Thị Mộng Thi đã nảy sinh ý định mua khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm tạo lập chi phí đầu vào giả tạo cho công ty.

Bà Châu Thị Mộng Thi bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Để thực hiện hành vi này, Thi đã chủ động móc nối với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để thu mua hóa đơn "ma". Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn năm 2021-2025, nữ giám đốc này đã thực hiện trót lọt việc mua 564 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (trước thuế) lên đến hơn 1,5 tỷ đồng .

Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra, bao gồm máy tính xách tay chứa dữ liệu kế toán, USB chữ ký số cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.