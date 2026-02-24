Vì sao 193 nhà đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu chưa lộ diện?

Dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu gồm Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc) dùng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, hơn 503 tỷ để chi chiết khấu % hoa hồng, còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu có địa chỉ tại tầng 10, Tòa E - Khách sạn Hacinco, số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Như Báo CAND đã phản ánh, sau khi huy động được số tiền hơn 1.726 tỷ đồng , dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu gồm Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng Giám đốc) đã dùng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và hơn 503 tỷ đồng để chi chiết khấu % hoa hồng, còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng .

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 12/2022, Tập đoàn Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán, nhiều hợp đồng đến hạn thanh toán nhưng do không có nguồn tiền để chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nên bộ phận đối ngoại phải thực hiện thương thảo với các nhà đầu tư, chỉ được nhận về một phần nhỏ số tiền lợi nhuận phát sinh từ hợp đồng, không được nhận về số tiền gốc đã nộp, tiếp tục tái ký các hợp đồng với giá trị là số tiền gốc, nhiều trường hợp khách hàng không được nhận tiền gốc và lãi, nên buộc phải ký hợp đồng mới thể hiện số tiền tham gia đầu tư là tổng số tiền gốc và lãi phát sinh từ hợp đồng cũ.

Tháng 12/2022, Trần Tuấn Anh (SN 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) mong muốn đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu, nên bàn với Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh ký văn bản thỏa thuận về việc, cho vay có điều kiện hạn mức 50 tỷ đồng , với mục đích Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh sẽ sử dụng số tiền Trần Tuấn Anh cho vay để giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân và tài chính của Tập đoàn Sen Tài Thu. Tài sản thế chấp bằng là 13.911.966 cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Tập đoàn Sen Tài Thu (tương đương với 86,76% vốn điều lệ).

Điều kiện cho vay là Trần Tuấn Anh phải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn Sen Tài Thu. Trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực, thì Trần Tuấn Anh không tham gia hoạt động điều hành của tập đoàn, nhưng được giám sát, được nhận báo cáo liên quan đến vận hành của tập đoàn và tình hình kinh doanh của các chi nhánh.

Ngoài ra, Trần Tuấn Anh được phép nghiên cứu thị trường và mở mới cơ sở kinh doanh dưới tên pháp nhân khác sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu và được mời, liên hệ nhà đầu tư, đối tác tham gia vào cơ sở mới.

Thực hiện theo văn bản thỏa thuận trên, trong thời gian từ ngày 20/12/2022 đến ngày 22/4/2023, Trần Tuấn Anh đã chuyển cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh vay tổng số tiền hơn 30,6 tỷ đồng .

Ngày 22/4/2023, Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nội dung: Phạm Thị Hòa chuyển nhượng 13.629.750 cổ phần, chiếm 85% vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu với giá hơn 30,6 tỷ đồng (số tiền thanh toán này được hoán đổi công nợ với số tiền Trần Tuấn Anh đã chuyển cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh vay), đồng thời ký văn bản xác nhận nội dung Trần Tuấn Anh đã thanh toán đủ số tiền hơn 30,6 tỷ đồng .

Sau khi tiếp quản Tập đoàn Sen Tài Thu, Trần Tuấn Anh đã thực hiện rà soát lại toàn bộ thu chi của tập đoàn, xác định tạm tính số tiền nợ các nhà đầu tư thời điểm tháng 5/2023 khoảng hơn 1.000 tỷ đồng .

Trần Tuấn Anh đã tổ chức mời các nhà đầu tư đến tập đoàn để tổ chức đối thoại, trao đổi về việc thỏa thuận chi trả lại tiền cho các nhà đầu tư, đưa ra các phương án về việc chuyển đổi cơ cấu cổ phần từ cổ phần của Tập đoàn Sen Tài Thu sang nhận cổ phần tại các công ty khác thuộc hệ thống của Tập đoàn Sen Tài Thu và lộ trình thanh toán tiền cho các nhà đầu tư.

Từ tháng 5/2023 đến nay, Trần Tuấn Anh đã thực hiện chi trả cho 120 nhà đầu tư, một phần tiền phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Phạm Thị Hòa với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, Trần Tuấn Anh khai khi tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu, Trần Tuấn Anh chỉ được biết Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đang nợ số tiền khoảng 300 tỷ đồng , không biết tập đoàn có khoản nợ với các nhà đầu tư. Nhưng sau khi tiếp quản tập đoàn, Trần Tuấn Anh đã cho đơn vị kiểm toán rà soát lại mới biết nợ các nhà đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng .

Với cương vị là lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu giai đoạn hiện tại, Trần Tuấn Anh sẽ thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình để đảm bảo tập đoàn có sự phát triển, ưu tiên giải quyết quyền lợi của cán bộ, công nhân viên. Đối với các nhà đầu tư, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc tập đoàn.

Quá trình điều tra, các bị hại khai nhận thông qua người quen là nhân viên Tập đoàn Sen Tài Thu hoặc các nhân viên ngân hàng giới thiệu về tập đoàn này đang phát triển rất mạnh, có lợi nhuận tốt, cần nguồn vốn để mở rộng chi nhánh, cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác trong cả nước nên muốn huy động vốn của các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư gửi tiền vào sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng phát hành tại thời điểm hiện tại, dao động 10-15%/năm tùy thuộc vào kỳ hạn đầu tư, tập đoàn cam kết trả đủ gốc và lãi đúng hẹn.

Do tin tưởng lời quảng bá và tư vấn của nhân viên công ty và các nhân viên ngân hàng, người bị hại đã nộp tiền góp vốn đầu tư vào tập đoàn và bị chiếm đoạt. Các bị hại yêu cầu Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương trả lại tiền cho họ và yêu cầu xử lý họ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định về trách nhiệm dân sự, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho 266/459 bị hại với tổng số tiền hơn 757 tỷ đồng .

Đối với 193 nhà đầu tư còn lại đã góp vốn số tiền hơn 231 tỷ đồng , cơ quan điều tra đã nhiều lần đăng thông tin vụ án lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cá nhân này chưa đến cơ quan điều tra để làm việc nên chưa ghi được lời khai.

Do vậy, cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền thực tế các cá nhân này đã góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu cũng như yêu cầu, đề nghị của họ về xử lý hình sự và trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án. Khi các cá nhân này có yêu cầu sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đối với Trần Tuấn Anh, cơ quan điều tra xác định Trần Tuấn Anh không cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Hòa thực hiện chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức huy động vốn thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nên không đồng phạm với Hòa và Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc Trần Tuấn Anh cho Nguyễn Thị Thùy Linh cùng gia đình Phạm Thị Hòa vay tiền, sau đó ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án.