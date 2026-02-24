Bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông ở Cà Mau khai báo khi đang đi tập thể dục buổi sáng, bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng dao khống chế và cướp nhẫn vàng 1 lượng.

Theo nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong, Công an xã Cái Nước (Cà Mau) đang xác minh, điều tra trình báo của một người dân về việc bị khống chế, cướp nhẫn vàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 23/2, ông L.C (65 tuổi, ngụ xã Cái Nước) đi tập thể dục trên tuyến đường 19/5, thì bị một người lạ tiếp cận, dùng dao đe dọa và cướp chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng.

Ảnh minh họa.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, ông C. không truy hô, không dám kháng cự. Thậm chí, trong lúc giằng co, ông sợ bị thương nên chủ động tháo nhẫn đưa cho tên cướp. Thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến.

Ngay sau đó, ông C. gọi cho con gái, và con gái ông C. gọi điện trình báo Công an xã Cái Nước.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Nước đã làm việc với ông C. ghi nhận sự việc, lấy mô tả đặc điểm nghi phạm, trích xuất camera các tuyến đường nghi vấn.