Bắt giam đối tượng kéo kính ôtô làm kẹt tay, kéo lê CSGT ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đơn vị ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 19/2, Tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang) làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc đã ra hiệu lệnh dừng ôtô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Quyền. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trong quá trình kiểm tra, Quyền bất ngờ giữ tay một cán bộ làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió và tăng ga bỏ chạy, khiến cán bộ bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào xe.

Sau khi di chuyển khoảng 500 m, đối tượng buông tay, hạ kính chắn gió khiến cán bộ Cảnh sát giao thông ngã xuống đường, bị thương và phải đi cấp cứu.

Kết quả xác minh cho thấy nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21 mg/L khí thở. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Mọi hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.