Gần 29.000 quả trứng vịt lộn bị tiêu hủy trong dịp Tết

28.800 quả trứng vịt lộn không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối bị phát hiện và buộc tiêu hủy trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), lực lượng QLTT Quảng Ninh phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh trong quá trình thực hiện tăng cường kiểm tra thị trường dịp cao điểm Tết phát hiện một lượng lớn thực phẩm là trứng vịt lộn có dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm đang được vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn.

Thực hiện khám phương tiện đối với ôtô tải, lực lượng QLTT xác định trên xe có 28.800 quả trứng vịt lộn được chứa trong nhiều thùng nhựa không ghi nhãn hàng hóa, không thể hiện thông tin về nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy lô trứng vịt lộn vi phạm.

Qua kiểm tra thực tế, nhiều thùng có hiện tượng rỉ nước, bên trong xuất hiện nhiều quả dập vỡ, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng xác định ông Bùi Đức Thành (địa chỉ: xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh), người điều khiển phương tiện, đồng thời là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Qua thẩm tra, xác minh, ông Bùi Đức Thành không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, đồng thời thừa nhận toàn bộ số trứng vịt lộn nêu trên không có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 115,2 triệu đồng.

Căn cứ tính chất hàng hóa là thực phẩm tươi sống, dễ hư hỏng và có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, Đội QLTT số 4 đã hoàn thiện hồ sơ vụ việc, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định, đồng thời tổ chức buộc tiêu hủy toàn bộ 28.800 quả trứng vịt lộn vi phạm theo đúng quy định pháp luật.