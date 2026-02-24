Hàng loạt xe khách chở người quá quy định bị xử lý

Nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách được phát hiện từ phản ánh của nhân dân. Tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, lực lượng CSGT Công an Hà Nội kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách - lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trong thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Công khai số điện thoại đường dây nóng

Để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân, Cục CSGT đã công khai số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng Phòng CSGT Công an các địa phương.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều tin nhắn, cuộc gọi của người dân đã phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là tình trạng xe khách chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, dừng đỗ gây cản trở giao thông.

Tại địa bàn Thủ đô, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo phản ánh của người dân. Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết), ngay sau khi tiếp nhận tin nhắn của người dân phản ánh về xe khách mang BKS: 36H-044.55 chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội có dấu hiệu chở quá số người quy định, Đội CSGT đường bộ số 14 đã nhanh chóng bố trí lực lượng đón lõng, dừng phương tiện để kiểm tra.

Xe khách thuộc Công ty TNHH Vận tải Ngọc Sơn đã bị lập biên bản xử lý vi phạm từ tin nhắn tố giác của người dân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện đã chở quá 3 người so với số lượng được phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe với mức phạt 500.000 đồng/người chở quá (đối với cự ly dưới 300 km), đồng thời xử phạt chủ phương tiện là Công ty TNHH Vận tải Ngọc Sơn số tiền 2.000.000 đồng theo quy định. Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần kiên quyết không để các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của hành khách.

Chỉ tính riêng trong ngày 22/2, Đội CSGT đường bộ số 14 đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp xe khách chở quá số người quy định. Đây là con số cho thấy tình trạng vi phạm có chiều hướng gia tăng vào những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, khi nhu cầu trở lại Thủ đô học tập, làm việc của người dân tăng cao.

Việc tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách góp phần đảm bảo an toàn cho người dân.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Theo thống kê của Phòng CSGT, trong ngày 22/2/2026, thực hiện phát lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 496 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; phát hiện, xử lý 76 trường hợp vi phạm, trong đó có 42 xe tuyến cố định, 32 xe hợp đồng và 2 xe taxi. Tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 79,2 triệu đồng; đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5 trường hợp theo quy định mới về quản lý điểm GPLX.

Phân tích các hành vi vi phạm cho thấy: chở quá số người quy định 7 trường hợp; đón, trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp; chở hàng hóa trong khoang chở khách 6 trường hợp; không chạy đúng tuyến 1 trường hợp; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không đúng quy định 1 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 44 trường hợp.

Các vi phạm trên không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Thực tế cho thấy vào những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, khi lượng người dân từ các tỉnh, thành phố trở lại Hà Nội tăng đột biến, một số nhà xe vì lợi nhuận đã cố tình vi phạm quy định, nhồi nhét hành khách, đón trả khách tùy tiện dọc đường, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các bến xe, tuyến đường trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiên quyết không để xe khách "tranh thủ" dịp Tết vi phạm.

Trong thời gian tới, khi người dân tiếp tục trở lại Thủ đô để lao động, học tập và tham gia các lễ hội đầu xuân, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; kiên quyết không để hình thành các "điểm nóng" phức tạp về TTATGT.

Việc công khai đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của nhân dân đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, lái xe kinh doanh vận tải. Qua đó, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm TTATGT, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.