Cảnh giác với việc được tặng vật dụng gắn quảng cáo cờ bạc trái phép

Công an TP.HCM phát đi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những hoạt động cho, tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.

Thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép thông qua việc liên hệ một số quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa... để cho, tặng các vật dụng (ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phong, ghế đá, biển hiệu...) miễn phí; tặng nón bảo hiểm, móc khóa cho người đi đường gắn logo, biểu tượng như: OK VIP, MB66, "thần tài đến","… tỷ trao tay", "nhận lì xì… tỷ", kèm mã QR có đường link dẫn đến trang web được giới thiệu là một tổ chức cung cấp dịch vụ cá cược trên Internet và hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng thứ ba "để truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng".

Người dân cần đặc biệt chú ý, nâng cao cảnh giác khi nhận các vật phẩm, vật dụng miễn phí có chứa các quảng cáo về cờ bạc, cá cược trái phép.

Công an TPHCM cho biết đây là hoạt động quảng cáo trá hình gắn với các chiêu trò thu hút, lợi dụng thị hiếu, lòng tham dẫn dắt người dân đến các trang cá cược, cờ bạc online; tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về ANTT.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận các vật phẩm, vật dụng miễn phí có chứa các quảng cáo về cờ bạc, cá cược trái phép.

Từ tình hình trên, Công an TP.HCM khuyến cáo đến các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong tiếp nhận, sử dụng các vật dụng cho tặng, tài trợ gắn với các hoạt động quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc, cá cược trái phép; khi được cho, tặng, tài trợ vật phẩm có dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ ngay với cán bộ Công an xã, phường để được tư vấn giải quyết.

Người dân cần đặc biệt chú ý khi nhận các vật phẩm, vật dụng miễn phí có chứa các quảng cáo về cờ bạc, cá cược trái phép.