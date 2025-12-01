Truy tố cựu tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây mại dâm

Viện KSND TP.HCM truy tố cựu tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền cùng 6 đồng phạm do tổ chức đường dây môi giới mại dâm, chỉ phục vụ khách nước ngoài.

Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng, truy tố Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng 5 đồng phạm về tội Môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, Tuyền quê Quảng Ngãi, từng làm tiếp viên hàng không tại Hà Nội trước khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc từ năm 2022. Khoảng tháng 5/2022, Tuyền và Zhang Lei (sống chung như vợ chồng) mở cơ sở kinh doanh ăn uống, karaoke tại Quận 5 cũ. Thời gian đầu Zhang Lei trực tiếp điều hành, sau đó giao lại cho Tuyền quản lý.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Để vận hành cơ sở, 2 người thuê Nguyễn Hữu Chí (46 tuổi) làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh (42 tuổi) phụ trách quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng (27 tuổi) làm bảo vệ kiêm giám sát; Lê Thúy Diễm và Trần Thị Thúy Liễu (cùng 37 tuổi) quản lý tiếp viên.

Cáo trạng xác định Zhang Lei và Tuyền cho phép tiếp viên ra ngoài bán dâm để thu hút khách, tăng doanh thu. Khi khách có nhu cầu, họ thỏa thuận trực tiếp với quản lý tiếp viên. Giá bán dâm dao động 4-7 triệu đồng/lượt tùy thỏa thuận.

Mỗi ngày, khi tiếp viên nhận ca, Hoàng ghi mã số, tên và ký hiệu vào sổ quản lý. Người đăng ký bán dâm được ghi bằng chữ in hoa; người không bán dâm ghi bằng chữ thường.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 17/12/2023, Công an TP.HCM kiểm tra hành chính 2 khách sạn ở Quận 5, phát hiện 5 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Những người bán dâm khai là tiếp viên của cơ sở do Tuyền và Zhang Lei điều hành. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra nhà hàng và phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động mại dâm.

Ngày 20/12/2023, Tuyền và Zhang Lei đến Công an TP.HCM đầu thú, thừa nhận hành vi. Tuyền khai việc cho nhân viên bán dâm nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng, bản thân không nhận tiền từ hoạt động này. Theo lời khai, doanh thu cơ sở khoảng 2,4 tỷ đồng , chủ yếu dùng để chi trả lương và tái đầu tư.

Những người mua bán dâm liên quan vụ việc đã bị Công an TP.HCM xử phạt hành chính theo quy định.