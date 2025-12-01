Cựu cửa hàng trưởng chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng lãnh án 15 năm tù

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Việt lấy hàng hóa tại cửa hàng đem bán lại cho các khách lẻ bên ngoài để thu tiền, sau đó báo cáo khống số lượng hàng tồn của cửa hàng chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngày 1/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Quang Việt (SN 1981, nguyên cửa hàng trưởng) mức án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, nguyên kế toán cửa hàng) 3 năm tù nhưng hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Một thành viên Lương thực TP.HCM (nay là Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM) là Công ty cổ phần ngoài Nhà nước (có 65% vốn Nhà nước; 35% vốn tư nhân). Từ ngày 31/12/2023, Nhà nước sở hữu 59,8% vốn điều lệ.

Bị cáo Trần Quang Việt và Nguyễn Thị Nguyệt.

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Lương thực TP.HCM (Foodcomart Sài Gòn) nay là Chi nhánh Công ty Cổ phần lương thực TP.HCM hoạt động theo ủy quyền của Công ty cổ phần lương thực TP.HCM.

Cửa hàng tiện ích Foodcomart 1060 Âu Cơ do Trần Quang Việt là cửa hàng trưởng từ năm 2001 đến tháng 1/2022. Nhiệm vụ của Việt là chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao, báo cáo giám sát cửa hàng tình hình thực hiện. Quản lý doanh thu nắm số tồn kho từng mã hàng, thống kê thông tin những mã hàng bán mạnh, bán chậm báo cáo giám sát cửa hàng; quản lý hàng hóa, xử lý hàng hóa hư hỏng, mất mát, cận hạn sử dụng.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ năm 2016 đến tháng 01/2022, Việt đã có hành vì lấy hàng hóa tại cửa hàng đem bán lại cho các khách lẻ bên ngoài để thu tiền mặt trực tiếp, không nhập vào hệ thống bán hàng, sau đó báo cáo khống số lượng hàng tồn của cửa hàng, chiếm đoạt tiền mặt và hàng hóa với tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nguyễn Thị Nguyệt với vai trò là kế toán cửa hàng, làm việc tại cửa hàng 1060 Âu Cơ. Nguyệt đã thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 1/2022, Nguyệt được giao nhiệm vụ nắm số tượng hàng hóa có tại kho của cửa hàng để lên bảng kê đặt hàng, báo cáo cửa hàng trưởng và lên đơn hàng gửi về công ty để đặt hàng, ít nhất 1 tuần/lần; kiểm kê hàng hóa định kỳ hàng tuần và chịu trách nhiệm về hàng hóa hư hỏng, thất thoát.

Tuy nhiên, Nguyệt không kiểm đếm số lượng hàng hóa thực tế tại kho của cửa hàng 1060 Âu Cơ mà giao cho Trần Quang Việt thực hiện kiểm đếm hàng tồn. Nguyệt chỉ kiểm đếm số lượng hàng hóa tồn trên hệ thống bán hàng, sau đó chốt số lượng hàng tồn của cửa hàng và báo về Công ty, tạo ra sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa, tạo điều kiện cho Trần Quang Việt lấy hàng hóa tại cửa hàng đem bán cho các khách hàng bên ngoài và thu tiền không nộp về cửa hàng, không cập nhật lên hệ thống bán hàng của công ty mà chiếm đoạt sử dụng với mục đích cá nhân, dẫn đến thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng .

Sau khi sự việc bị phát hiện, Việt nộp lại 1 tỷ đồng cho chi nhánh, số tiền còn lại hơn 2,8 tỷ đồng chưa khắc phục.