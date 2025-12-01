Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong ngôi nhà ở xã Bình Minh

Sáng 1/12, một số người dân sinh sống tại thôn Cao Viên, xã Bình Minh, Hà Nội phát hiện sự việc bất thường trong một ngôi nhà trên địa bàn. Khi kiểm tra, các nhân chứng bàng hoàng thấy 2 nạn nhân là nam giới đã tử vong trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.
Nhận tin báo, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương (xã Bình Minh), người còn lại chưa xác định địa chỉ cụ thể. Hai nạn nhân này là công nhân lao động, hiện trường xảy ra sự việc là ngôi nhà được chủ thầu xây dựng thuê để cho công nhân ở.
Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
