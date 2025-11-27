Truy tìm tài xế xe bán tải chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Ngày 27/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đơn vị đang tạm giữ một ôtô bán tải để xác minh dấu hiệu không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 23/11. Tổ công tác Cảnh sát giao thông đang tuần tra trên Đường tỉnh 816, đoạn thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, thì phát hiện một ôtô bán tải chạy tốc độ nhanh.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế lập tức tăng tốc bỏ chạy.

Tài xế bất chấp hiệu lệnh, điều khiển ôtô húc ngang chiếc môtô của Cảnh sát giao thông, khiến phương tiện ngã xuống đường. Ảnh: TTXVN phát.

Trước hành vi bất thường của tài xế, Tổ công tác đã sử dụng môtô đặc chủng để truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục điều khiển ôtô ép xe lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Khi đến một đoạn đường, tài xế bất ngờ quay đầu xe. Một cán bộ Cảnh sát giao thông kịp thời chạy đến chặn trước đầu ôtô, yêu cầu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, người này vẫn bất chấp hiệu lệnh, điều khiển ôtô húc ngang môtô của Cảnh sát giao thông, khiến phương tiện đổ xuống đường. Cán bộ Cảnh sát giao thông nhanh chóng né tránh và dùng tay gõ vào cửa yêu cầu tài xế dừng lại, nhưng người này tiếp tục tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Tài xế sau đó lái xe vào một đoạn đường vắng, bỏ lại ôtô và rời khỏi hiện trường. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, chỉ còn chiếc xe nằm bên lề đường. Phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, làm rõ danh tính và hành vi của người điều khiển.

Toàn bộ diễn biến từ lúc tài xế bỏ chạy, ép xe đến húc đổ môtô Cảnh sát giao thông đã được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại.

Chiếc ôtô bán tải này còn bị nghi ngờ gắn biển kiểm soát giả. Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh chủ sở hữu cũng như người điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.