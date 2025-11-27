Công ty công nghệ tuyển 63 người lập trình web cờ bạc trực tuyến

Duy móc nối với đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng, nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề, tài xỉu.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê, triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h ngày 19/11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở "Penta" tại số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao.

Nhóm đối tượng trong đường dây bị triệt phá. Ảnh: CA.

Tổ công tác lập tức trích xuất dữ liệu điện tử, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra. Kết quả xác định: Khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch, theo các đối tượng khai thì người này cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở hoạt động về phần mềm công nghệ thông tin để thực hiện các dự án công nghệ do người này cung cấp.

Duy đã tuyển nhân viên và thành lập các cơ sở để hoạt động trong các lĩnh vực lập trình, gia công các phần mềm giải trí thể thao, các tựa game, các phần mềm giao dịch tiền ảo…

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, trú cùng phường) vào làm việc và bổ nhiệm Sơn làm người quản lý các dự án của cơ sở.

Đầu năm 2023, Duy tiếp tục phối hợp với một người nam tên là Torres (trú tại Campuchia) thực hiện các dự án Website cá cược trực tuyến như: Cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa… Người này yêu cầu cơ sở của Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH…), kiểm tra bảo trì hoặc "Fix" lỗi của các website này trong quá trình vận hành.

Để thực hiện các dự án cờ bạc này, Duy thuê văn phòng để làm địa điểm, thành lập mô hình hoạt động như một công ty, đặt tên cho cơ sở để lấy danh nghĩa công ty để tuyển dụng hàng loạt nhân viên chuyên môn vào làm việc. Duy đã tổ chức hoạt động rất tinh vi và sử dụng các thủ đoạn tối ưu hóa tính bảo mật nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn hình thành các nhóm "Chat" thiết lập từ nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật.

Quá trình hoạt động, Duy, Sơn yêu cầu tất cả nhân viên trong cơ sở phải sử dụng biệt danh, không sử dụng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp; không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân để tránh lộ thông tin cá nhân, nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang Website cá cược trực tuyến trên internet gồm: https://vt88.com; https://soi.bet, https://tic88.com, https://mi88.com, https://zo88.com.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, cơ quan chức năng phát hiện và đồng loạt kiểm tra thêm 4 cơ sở khác trực thuộc hệ thống; đồng thời tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 ôtô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền cùng số tiền mặt hơn 1,27 tỷ đồng … Đáng chú ý, trong số 63 nhân viên của công ty, thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Trần Lê Duy và đồng bọn đã có hành vi tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm người.

Các đối tượng thực hiện việc xây dựng và cập nhật các Website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp - rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.