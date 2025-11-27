Triệu tập tài xế cầm dao dọa người trên cao tốc

Hình ảnh từ clip cho thấy tài xế xe tải đang điều khiển phương tiện đã hạ kính và cầm dao liên tục chỉ về phía xe có người đang quay clip chạy song song trên cao tốc TP.HCM - Cần Thơ.

Ngày 27/11, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mời làm việc đối với tài xế xe tải cầm dao tự chế liên tục chỉ về phía phương tiện có người đang quay clip chạy song song trên cao tốc TP.HCM - Cần Thơ để xử lý theo quy định.

Hình ảnh tài xế cầm dao dọa người trên cao tốc.

Trước đó, vào chiều 25/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe tải đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Ôtô tải do tài xế cầm lái lưu thông đến đoạn thuộc xã Tân Phú giáp ranh xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp), thì vượt lên và áp sát phương tiện khác bên trong có người đang quay clip.

Tài xế xe tải nói trên đã hạ cửa kính, tay trái chỉ vào người quay clip và tay phải cầm dao tự chế thò ra ngoài đe dọa.

Nhiều người xem đoạn clip nói trên đã bày tỏ ý kiến bất bình, bởi hành vi của tài xế xe tải gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.