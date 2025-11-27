Nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ, cựu cán bộ thuế ở TP.HCM lãnh án 20 năm tù

Nguyễn Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng của doanh nghiệp để "bảo kê" 41 "công ty ma" mua bán hóa đơn khống. Hành vi của cựu cán bộ thuế này đã bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.

Ngày 27/11, sau 3 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu cán bộ thuế) 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

9 bị cáo khác lãnh án từ 1 năm tù đến 18 năm tù cho 1 hoặc cả 2 tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Đưa hối lộ".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào tài sản của cá nhân, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Bản án sơ thẩm xác định: từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, bị cáo Hoàng Phi (SN 1990, ngụ xã Hòa hội, TP.HCM) thành lập 168 "công ty ma" để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều doanh nghiệp với chi phí dao động 1,7-2,2% trên số tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn GTGT. Các bị cáo đã xuất bán trái phép 45.515 hoá đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng , sau thuế 6.703 tỷ đồng , thu lợi bất chính khoảng 110- 129 tỷ đồng .

Từ đầu năm 2023, Nguyễn Anh Tuấn thỏa thuận giúp các "công ty ma" do Hoàng Phi thành lập trên địa bàn phường 9, quận Gò Vấp (cũ) không bị kiểm tra tình trạng hoạt động, không khóa mã số thuế. Nguyễn Anh Tuấn thông báo cho Hoàng Phi biết mỗi khi các "công ty ma" bị hệ thống thuế cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ kinh doanh nhằm tránh không bị Cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Cựu cán bộ thuế đồng ý "giúp đỡ" với chi phí 0,3-0,35% trên tổng doanh thu của từng "công ty ma" của Hoàng Phi theo từng quý và nhận tiền hối lộ thông qua bị cáo Lê Thế Diện.

Trong 3 quý của năm 2023, Nguyễn Anh Tuấn đã nhận được tổng cộng 4,2 tỷ đồng của Hoàng Phi, sau đó đã chia lại cho bị cáo Lê Thế Diện 633 triệu đồng. Cá nhân bị cáo Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 3,5 tỷ đồng .