Tuyên án tử hình người phụ nữ đầu độc 4 người thân

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc".

Theo Hội đồng xét xử, qua xét hỏi tại tòa cho thấy lời khai bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích và bị hại, người làm chứng, vật chứng có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Hành vi của bị cáo phạm vào các tình tiết tăng nặng, man rợ, lạnh lùng, vô nhân đạo... không còn khả năng giáo dục. Cũng theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích xét thấy tàn độc, rất nguy hiểm cho xã hội nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tử hình về tội "Giết người", 15 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc". Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đây là vụ án đã gây chấn động dư luận, khiến người dân hoang mang.

Sau một buổi, tòa tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích. Ảnh: Nghiêm Ý.

Theo cáo trạng, bị cáo Bích sống bằng nghề bán cơm. Bích cùng chồng là anh Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi) và hai con sống chung nhà với cha ruột và gia đình anh trai tại xã Phước An. Từ năm 2022, do chồng nợ nần nên bị cáo lên mạng xã hội tìm mua chất độc xyanua về định tự tử.

Sau đó, Bích giấu xyanua trong nhà vệ sinh phòng ngủ. Trong thời gian chung sống, Bích mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, nên nảy sinh ý định dùng xyanua để đầu độc người thân.

Cũng theo cáo trạng, giữa bị cáo Bích và chị dâu mâu thuẫn về tiền bạc nên Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T (19 tuổi, con của chị dâu) để trả thù. Cụ thể, cuối tháng 6/2024, Bích thấy cháu N.H.B.T bị mụn nên nói với cháu để Bích mua thuốc mát gan giải độc cho uống. Khi cháu T đồng ý, Bích mua thuốc hình viên con nhộng về, sau đó trút thuốc trong con nhộng ra và đổ xyanua vào, cho cháu T uống.

Cháu T sau khi uống thuốc thì ngã nằm bất động, được người thân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định trong dịch dạ dày của cháu T chứa chất độc xyanua. Ngay sau đó, ông T.V.B (46 tuổi, bác ruột của cháu T) trình báo công an. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định cháu T bị Bích đầu độc nhưng không tử vong, tổn thương cơ thể thời điểm giám định là 23%.

Trong quá trình mở rộng điều tra, bị cáo Bích khai nhận thêm từng đầu độc chết 3 người thân khác trong gia đình bằng chất xyanua. Các nạn nhân là: Anh Thế (chồng Bích), cháu N.K.D (8 tuổi, con của em gái), cháu N.H.N (13 tuổi, con của anh trai).