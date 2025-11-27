Triệt phá mạng lưới cờ bạc trực tuyến do ông trùm ở Campuchia chỉ đạo

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng bóc gỡ đường dây công nghệ cao móc nối với đối tượng Torres ở Campuchia để vận hành loạt website cờ bạc trực tuyến.

Kiểm tra cơ sở "Penta", lực lượng chức năng phát hiện 63 người đang tham gia vận hành hệ thống web đánh bạc tinh vi như một công ty công nghệ.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can làm rõ 63 đối tượng về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Hiện trường ổ nhóm đối tượng tội phạm công nghệ cao hoạt động. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 14h ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở "Penta" tại số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành đã phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao.

Kết quả xác định, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một "công ty công nghệ" chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí. Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (1988, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng, nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, lô đề, tài xỉu…

Thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: CA.

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng, phó nhóm và vận hành bằng hệ thống google chat bảo mật cao, hạn chế việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp; mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài.

Trong khi đó, Duy và Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã kiểm tra đồng loạt bốn cơ sở thuộc hệ thống gồm 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (Khu đô thị Đa Phước, phường Hải Châu), TEMA (phường Hòa Cường), ZENTEK (phường Hòa Cường). Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, số tiền mặt hơn 1,2 tỷ đồng, 2 ôtô và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.