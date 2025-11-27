Lật tẩy chiêu trò đóng giả làm người nhà bệnh nhân để trộm cắp tài sản

Dương Thị Bông giả làm người nhà bệnh nhân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện.

Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết bắt giữ Dương Thị Bông (41 tuổi, trú phường An Hải) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp, gây tâm lý bất an cho bệnh nhân và thân nhân trong thời gian qua.

Qua đấu tranh, Bông khai nhận từ ngày 26/9 đến 23/11, đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Dương Thị Bông. Ảnh: CA.

Thủ đoạn của đối tượng là giả làm người thân hoặc người chăm bệnh để trà trộn vào khu điều trị. Lợi dụng thời điểm bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi, mất cảnh giác, nữ "đạo chích" này thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại, ví tiền...

Được biết, trước khi bị bắt, Bông đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới mãn hạn tù.

Cách đây không lâu, Công an phường Hương Trà, TP Huế, bắt "nữ quái" đột nhập vào nhà người thân trộm 7,9 lượng vàng lúc mưa lũ.

Cụ thể, lúc 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Trà) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến 24h cùng ngày, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Thị Minh Hà (trú Tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái, TP Huế) và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên biết rõ quy luật sinh hoạt. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, Hà đã lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật.