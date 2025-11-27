Xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai

TAND Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hồng Bích, đối tượng dùng xyanua đầu độc chồng và 3 người thân, gây rúng động dư luận.

Sáng 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Đúng 8h, lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo Bích vào phòng xử án.

Bị cáo bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc theo khoản 4 Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tại phiên toà sáng 27/11. Ảnh: Lương Ý.

Theo cáo trạng, do nợ nần và có ý định tự tử, Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi mang về cất giấu. Trong thời gian này, giữa Bích và chồng là anh T. cùng gia đình chồng thường xảy ra mâu thuẫn, nên bị cáo bị cáo buộc nảy sinh ý định đầu độc.

Ngày 5/1/2023, Bích được cho là đã bỏ xyanua vào thuốc con nhộng mà chồng thường uống. Sau khi sử dụng, anh T. phải nhập viện với triệu chứng tê tay chân, tăng huyết áp và tử vong 10 tháng sau. Gia đình khi đó cho rằng anh tử vong do bệnh lý nên không nghi ngờ.

Đến cuối năm 2023, giữa Bích và em gái phát sinh mâu thuẫn tiền bạc. Cáo trạng nêu Bích đã pha chất độc vào nước đưa cho cháu D. (7 tuổi, con em gái) uống vào ngày 1/1/2024 khiến cháu tử vong.

Tiếp đó, trong quá trình sống cùng gia đình anh ruột, mâu thuẫn tiếp diễn. Ngày 25/5/2024, Bích bị cáo buộc đưa chai nước pha xyanua cho cháu N. (12 tuổi, con anh ruột) uống khiến cháu tử vong.

Một tháng sau, Bích tiếp tục pha xyanua vào viên thuốc đưa cho cháu T. (19 tuổi, anh của cháu N.) uống làm cháu bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện dấu hiệu chất độc xyanua trong dạ dày nạn nhân và thông báo gia đình.

Sự việc được trình báo công an và Bích bị bắt giam ngay sau đó.

Cơ quan tố tụng nhận định, đây là vụ án gây chấn động dư luận, khiến quần chúng nhân dân hoang mang.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, coi thường pháp luật khi ra tay sát hại chính những người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.