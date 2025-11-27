Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công an truy xét nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở TP.HCM

  • Thứ năm, 27/11/2025 14:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong lúc ẩu đả, một người ngã xuống đường, ôm đầu, nhưng vẫn liên tục bị các đối tượng lao vào đấm đá. Một số người còn nhặt gạch đá ven đường đập vào đầu nạn nhân, bất chấp sự can ngăn của những phụ nữ đứng gần đó.

Ngày 27/11, Công an xã Hóc Môn cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra, truy xét nhóm thanh niên liên quan đến vụ ẩu đả trên đường Song Hành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 26/11, người dân gần khu vực đường Song Hành nghe nhiều tiếng la hét, hô hoán. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện nhiều đối tượng, bao gồm cả nam lẫn nữ đang xô xát, hỗn chiến ngay giữa đường.

Cong an truy xet, nhom doi tuong, hon chien trong dem anh 1Cong an truy xet, nhom doi tuong, hon chien trong dem anh 2

Hình ảnh nam thanh niên bị đánh.

Trong đó, 2 thanh niên bị nhiều người khác vây đánh. Một người trúng đòn ngã xuống đường và ôm đầu nhưng vẫn liên tục bị 3 đối tượng lao vào đấm đá. Một số đối tượng còn nhặt gạch đá ven đường đập vào đầu nạn nhân, bất chấp sự can ngăn của vài phụ nữ đứng gần đó.

Bị đánh hội đồng, nạn nhân này cố sức vùng dậy bỏ chạy. Nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn đã có mặt ghi nhận vụ việc, thu thập lời khai và trích xuất camera trong khu vực.

Công an xã Hóc Môn đang phối hợp PC02 truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

