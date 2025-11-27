Thi thể người đàn ông trong túi xách ở TP.HCM là công dân Hàn Quốc

Người đàn ông được tìm thấy tử vong trong chiếc túi lớn ở TP.HCM đã được xác định là công dân Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap ngày 24/11 đưa tin người đàn ông được phát hiện tử vong trong một chiếc túi lớn tại khu dân cư ở TP.HCM được xác định là công dân Hàn Quốc.

Trả lời Báo Điện tử VTC News tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: "Các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ việc".

Công an khám nghiệm hiện trường khu vực phát hiện túi chứa thi thể.

Theo Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thi thể một nam thanh niên trong độ tuổi 20 được tìm thấy chiều 23/11 gần một chung cư, sau khi bảo vệ và người đi đường phát hiện mùi lạ bốc lên từ một chiếc túi màu xanh cỡ lớn và báo cơ quan chức năng.

2 người đàn ông đứng gần chiếc túi được cho là đã bỏ chạy lên taxi khi người dân tụ tập xung quanh.

Một quan chức Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc cho biết cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận nạn nhân là người Hàn Quốc và cơ quan này sẽ liên lạc với gia đình để hỗ trợ lãnh sự.

Theo Yonhap, cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: "Do cuộc điều tra đang diễn ra, chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin".