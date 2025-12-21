Truy tìm ôtô tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy

Sau va chạm với xe máy tại Đà Nẵng, ôtô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển về hướng Quảng Ngãi, khiến 2 mẹ con nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km56+600, đường ĐT 619 (đường Võ Chí Công) thuộc thôn Đông Thạnh, xã Tam An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h50 ngày 4/12, chị Võ Thị Kim Lượng (SN 1990, trú thôn Bình An, xã Tam Anh) điều khiển môtô BKS 92N1-539.44, chở theo con gái, lưu thông trên đường ĐH2.

Khi đến ngã tư giao với đường ĐT619, môtô do chị Lượng cầm lái bất ngờ va chạm với một ôtô (màu đen hoặc xám, loại 5-7 chỗ) chạy hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A.

Cú tông trực diện khiến 2 mẹ con chị Lượng ngã xuống đường. Chiếc ôtô sau đó không dừng lại mà tiếp tục rời khỏi hiện trường theo hướng Quảng Ngãi. Vụ tai nạn khiến chị Lượng bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức có mặt tại hiện trường, chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên, liên hệ cung cấp thông tin.

Thông tin xin gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) hoặc trực tiếp liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Sinh, số điện thoại: 0993.921.118.

Cách đây không lâu, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ một chiếc xe tải chở vật liệu (đá để thi công nâng cấp quốc lộ 28B trên đèo Đại Ninh) làm rơi đá trúng xe khách khiến một du khách nước ngoài tử vong và một người khác bị thương phải đi cấp cứu.

Theo đó, sáng 8/12, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách trong đó có du khách nước ngoài di chuyển từ hướng Phan Sơn - Đà Lạt.

Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to khoảng bằng hai bàn tay người lớn từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống. Tảng đá đã làm bể kính trước xe khách và rơi trúng 2 người trong xe làm một du khách nước ngoài tử vong, một người khác bị thương nặng.

"Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Hiện tại, Công an xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm, trích xuất camera của người dân để xác định phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường", ông Đăng cho hay.

Được biết, quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường.