Cựu thư ký ở Văn phòng Chính phủ nhận bao nhiêu tiền của doanh nghiệp?

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, "cám ơn", chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 100 bị can về các tội danh trên.

Kết quả điều tra xác định với vị trí là Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị can Nguyễn Nam Khánh đã được người đứng đầu Công ty TSL và Công ty Avatek chi 50-100 triệu đồng mỗi tháng để nhờ Khánh tiếp khách, quan hệ giúp với cơ quan Nhà nước. Trường hợp có hồ sơ cần giải quyết, 2 công ty trên sẽ chi tiền cho Khánh theo vụ việc, mỗi lần 50-500 triệu đồng.

Trong vụ án, bị can Hồ Thị Thanh Phương là giám đốc điều hành Công ty TSL và Công ty Avatek. Trong đó, Công ty TSL là doanh nghiệp có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng với các mặt hàng thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa…), nông sản (rau, củ, quả), thủy sản, nước sinh hoạt, nước uống…

Công ty Avatek có ngành nghề cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu, kiểm tra an toàn thực phẩm… Đây là những nhiệm vụ được cơ quan quản lý Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện.

Công ty Avatek chính là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên và sữa Hiup trong vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Từ năm 2023 đến năm 2025, Phương chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho hơn 11.500 cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 84 tỷ đồng . Công ty TSL cũng phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 cá nhân, doanh nghiệp và thu về hơn 117 tỷ đồng .

Kết luận điều tra xác định năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện làm phòng thí nghiệm, nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Phương tự tìm hiểu và biết rõ,việc cấp các quyết định trên là rất khó khăn nếu không có mối quan hệ, không có người tác động, hỗ trợ thì sẽ phải chi 250-500 triệu đồng cho các cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 6/2020, Phương làm quen Nguyễn Nam Khánh (khi đó là chuyên viên Vụ Nông nghiệp, thuộc Văn phòng Chính phủ) và biết Khánh có nhiều mối quen biết, có thể giúp đỡ Công ty TSL trong việc xin các cơ quan chức năng quyết định chỉ định làm cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước và xử lý các công việc khó khăn của Công ty TSL.

Do đó, Phương đã trao đổi và được Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐQT Công ty TSL) đồng ý để đi gặp và nhờ Nguyễn Nam Khánh giúp đỡ. Hai bên thỏa thuận, Công ty TSL sẽ đưa tiền cho Khánh để nhờ đi quan hệ bằng cách đưa tiền cho các cán bộ tại các bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép cho Công ty TSL.

Thời gian đầu, mỗi lần Khánh đi quan hệ, đối ngoại tiếp khách cho Công ty TSL ở Hà Nội, thì đều gửi hóa đơn về cho Công ty TSL thanh toán. Năm 2021, Phương và Lượng thỏa thuận với Khánh nội dung: Mỗi tháng, Công ty TSL sẽ chuyển cho Khánh số tiền 50-100 triệu đồng để Khánh chi phi đối ngoại, tiếp khách giúp công ty. Đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị các bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, Phương sẽ chuyển thêm cho Khánh 50-500 triệu đồng để Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 3/2023, Phương nghỉ làm việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek. Lúc này, Phương thống nhất cho Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần của Công ty Avatek để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ Công ty Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Phương đã chuyển gần 4 tỷ đồng cho Khánh để Khánh đi tiếp khách và đưa tiền cho cán bộ các bộ, ngành giải quyết hồ sơ để cấp phép chỉ định cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Ngoài ra, Phương chuyển cho Khánh hơn 2 tỷ đồng , trong đó 1 tỷ đồng Phương cho con của Khánh; 500 triệu đồng Phương cho Khánh vay; 300 triệu đồng để Khánh nhờ tư vấn, lập hồ sơ mở trung tâm hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ; 100 triệu đồng Phương cho cá nhân Khánh; 100 triệu đồng để Khánh mua thiết bị cho Phương...

Số tiền nhận từ Phương, Khánh chỉ sử dụng một phần để quan hệ, tác động tới cán bộ tại các bộ, ngành có liên quan, giúp Công ty TSL và Công ty Avatek. Hầu như các lần đi quan hệ, Khánh đều dùng ảnh hưởng vị trí công tác của mình để nhờ các cơ quan, đơn vị giúp đỡ. Số tiền phần lớn còn lại, Khánh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định sau khi nhận số tiền gần 4 tỷ đồng của Công ty TSL và Công ty Avatek, Khánh đưa 410 triệu đồng cho 9 cán bộ gồm, trong đó đưa 60 triệu đồng cho ông Trần Việt Hòa (cựu Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, nay là Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương); đưa 110 triệu đồng cho ông Nguyễn Như Tiệp (cựu Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, nay là Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường)…

Ngoài ra, Khánh đưa 510 triệu đồng cho 16 cán bộ tại các bộ, ngành để chúc Tết, trong đó chúc Tết ông Trần Việt Hòa 30 triệu đồng; chúc tết ông Nguyễn Việt Tấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, nay là Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến nông, Bộ Công thương) 20 triệu đồng…

Kết quả điều tra xác định các cán bộ nhận tiền với ý nghĩa quà biếu trong lễ, Tết nhưng không có thỏa thuận, hứa hẹn; không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép. Sau này, những người nhận tiền của Khánh đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.