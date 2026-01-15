Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truy quét nhóm người khoét núi khai thác vàng trái phép ở Phú Thọ

  • Thứ năm, 15/1/2026 21:15 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý một vụ khai thác vàng trái phép, hoạt động có tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường sinh thái tại địa phương.

khai thac vang anh 1

Các đối tượng cùng tang vật.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Cao Dương phát hiện các đối tượng đang tiến hành đào bới, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực đồi Cai Trong, xã Cao Dương. Nhận định đây là hoạt động vi phạm pháp luật, diễn ra trong thời gian dài, có sự phân công vai trò cụ thể và tổ chức chặt chẽ, Công an xã đã nhanh chóng báo cáo cấp trên, đồng thời triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng hoạt động theo hình thức khép kín nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cụ thể, tại khu vực đỉnh đồi Cai Trong, có 4 đối tượng trực tiếp đào bới, xúc đất đá, thu gom quặng vàng để vận chuyển xuống chân đồi. Các đối tượng sử dụng công cụ thủ công kết hợp với một số phương tiện, thiết bị phục vụ khai thác, gây biến dạng địa hình khu vực đồi.

Tiếp tục kiểm tra khu vực đặt máy móc tại chân đồi, lực lượng Công an phát hiện thêm 2 đối tượng đang vận hành máy nghiền, sàng quặng. Quặng khoáng sản sau khi được vận chuyển từ đỉnh đồi xuống được đưa vào nghiền nhỏ, sàng lọc thành dạng mạt nhằm phục vụ hoạt động đãi, chiết tách vàng trái phép.

khai thac vang anh 2

Khu vực hang các đối tượng khai thác vàng.

Mở rộng kiểm tra, Công an xã Cao Dương phát hiện một ngôi nhà cấp 4 cùng hệ thống máng đãi, dẫn nước và nhiều hỗn hợp đất, đá đã qua nghiền nhỏ. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận đây là nơi tập kết quặng và tổ chức đãi, chiết tách vàng. Ngoài các đối tượng trực tiếp khai thác và vận hành máy móc, tại khu vực này còn có thêm 3 người được thuê để trông coi lán trại, nấu ăn, phục vụ sinh hoạt cho nhóm khai thác.

Toàn bộ hoạt động khai thác, nghiền, đãi và chiết tách khoáng sản nói trên đều không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Hiện Công an xã Cao Dương đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, máy móc liên quan; đồng thời đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

