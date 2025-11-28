Nhóm đối tượng mang máy móc vào rừng khai thác vàng trái phép

Ngành chức năng Hà Tĩnh phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép trên đồi. Công an xác định các đối tượng đã lén lút đưa máy móc, đào đất hoạt động khai thác vàng vào ban đêm.

Ngày 27/11, Công an xã Kỳ Thượng cho biết đơn vị tham mưu UBND xã thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực địa tại khu vực Đồi Moòng Coòng, thôn Sơn Trung 2. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép.

Các dấu vết cho thấy hoạt động đào đãi diễn ra lén lút trong thời gian gần đây.

Tại hiện trường, đoàn phát hiện nhiều hố đào, bãi đất đá và dụng cụ phục vụ khai thác vàng. Các dấu vết cho thấy hoạt động đào đãi diễn ra lén lút trong thời gian gần đây. Thời điểm trên không có đối tượng nào xuất hiện trong khu vực này.

Bước đầu, lực lượng Công an nhận định các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để đưa người và phương tiện vào rừng đào đãi nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Hiện trường bên trong hầm khai thác vàng.

Sau quá trình xem xét, đoàn đã tiến hành các thủ tục liên quan và tổ chức tiêu hủy lán trại, thu giữ toàn bộ dụng cụ liên quan.

Công an xã Kỳ Thượng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác vàng trái phép. Chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để địa phương kịp thời xử lý.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.