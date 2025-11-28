Hành trình lật tẩy Mailisa hô biến mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp

Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng, mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.

Suốt 5 năm qua, từ cuối năm 2019 đến hết năm 2024, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã bị cuốn vào vòng xoáy quảng cáo rầm rộ, với chi phí "đốt tiền" lên đến 20 tỷ đồng mỗi tháng trên Facebook, TikTok và Google của Mailisa.

Những chiến dịch livestream của các KOLs, hình ảnh spa sang trọng và các chuyến từ thiện được dàn dựng công phu đã che đậy một thực tế phũ phàng: nguồn hàng giá rẻ từ xưởng gia công Quảng Châu, được "hóa kiếp" qua Hong Kong (Trung Quốc) để đội lốt "mỹ phẩm cao cấp châu Á" nhằm trục lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang trên trang cá nhân để tạo hình ảnh, thể hiện hoạt động kinh doanh tốt đẹp của mình.

Những thủ đoạn hoạt động tinh vi, xuyên biên giới

Ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã chính thức khui ra đường dây này, khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng, trong đó có "cặp đôi kiến trúc sư" Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Phan Thị Mai, sinh năm 1974, xuất thân từ gia đình nghèo khó, chỉ học đến lớp 7, vật lộn với những ngày mưu sinh vất vả tại TP.HCM bằng những công việc như bưng bê, bán giày da. Sau khi có một số vốn, khoảng cuối năm 1997, Mai bắt đầu khởi nghiệp bằng tiệm gội đầu, cắt tóc, sau đó phát triển dần và thêm những dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da.

Mai đã sớm nhận ra "mỏ vàng" nằm trong tâm lý sính ngoại và khát khao làm đẹp của hầu hết chị em phụ nữ. Mai dùng sự liều lĩnh và nhạy bén của mình để biến tham vọng thành hiện thực. Công ty đầu tiên Mai thành lập là Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa chuyên về thẩm mỹ, làm đẹp da. Đây cũng là giai đoạn Mai gặp Hoàng Kim Khánh. Thời điểm này, Khánh cũng đang là cậu sinh viên nghèo vừa ra trường vào TP.HCM để lập nghiệp trong lĩnh vực truyền thông.

Các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đánh giá Hoàng Kim Khánh, người chồng xuất thân nghèo khó của Mai nhưng sở hữu kỹ năng truyền thông sắc sảo, biết lách luật và tạo dựng hình ảnh hoàn hảo để che giấu sai phạm trở thành mảnh ghép quan trọng trong "đế chế ảo" mà cả hai đối tượng này dựng lên sau đó.

Theo đánh giá của các trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, đây là một trong những vụ án điển hình của tội phạm kinh tế trong thời đại kỹ thuật số, hoạt động xuyên biên giới. Mai điều hành mạng lưới phân phối, cùng với Khánh xây dựng lớp vỏ hợp pháp qua các công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp và chuyên nghiệp.

Hàng trăm sản phẩm trong hệ sinh thái Doctor Magic bị thu hồi.

Kết quả là Mailisa phát triển 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic, trong đó chỉ với 3 mã chủ lực gồm: Kem loại bỏ sắc tố, ký hiệu M01; Kem xóa thâm làm sáng da, ký hiệu M03 và kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano, ký hiệu M23 chiếm hơn 3,2 triệu hộp, mang về lợi nhuận bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Tất cả sản phẩm rẻ tiền này được Mai và Khánh nhào nặn thành hàng cao cấp, thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng.

Nền tảng của "đế chế ảo" Doctor Magic chính là nguồn hàng dồi dào và mắt xích quan trọng này được che giấu tinh vi nhất. Các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng… đều được Mai và Khánh đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu, Trung Quốc với giá 30.000-150.000 đồng một sản phẩm. Phần lớn chi phí sản phẩm trên lại đổ vào bao bì bóng bẩy, tạo vẻ ngoài "cao cấp" nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Các chuyên gia hóa mỹ phẩm nhận định: "Đẹp vỏ, rỗng ruột, thành phần không đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro dị ứng, nguy hiểm cho người sử dụng". Tuy vậy, chất lượng sản phẩm chưa bao giờ là mối quan tâm của Mai và Khánh, yêu cầu mà cặp đôi này để tâm chính, đặt ra cho các nhà máy, xưởng sản xuất là làm sao "sản phẩm rẻ hết mức nhưng mẫu mã bao bì phải đẹp, bắt mắt" để dễ bề bán hàng.

Nhận thấy đa số khách hàng làm đẹp ở thị trường trong nước thường có tâm lý muốn sử dụng các loại mỹ phẩm nhậu khẩu, có nguồn gốc từ các nước phát triển, Mai và Khánh tinh vi triển khai chiêu thức "trung chuyển hóa kiếp" những sản phẩm kém chất lượng này. Hàng từ Quảng Châu được Mai và Khánh cấu kết với các đối tượng khác vận chuyển qua Hong Kong, nơi 2 công ty "ma" do Mai và Khánh cùng các đối tượng người Trung Quốc dựng lên để mở tờ khai nhập khẩu về Việt Nam.

Tại đây, từng lô hàng được gắn mác "sản xuất tại Hong Kong", kèm hóa đơn xuất khẩu và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Sau đó, chúng được nhập khẩu về Việt Nam qua Công ty MK Skincare do Khánh đứng tên chủ sở hữu và tổng giám đốc, tất cả nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho một nguồn hàng thực chất rẻ tiền, nhưng được đội giá gấp nhiều lần trên thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khám xét kho Công ty Skincare.

Quá trình hợp thức hóa của các đối tượng đối với Doctor Magic tinh vi đến mức khó tin. Để được bán ra trên thị trường trong nước, Mai và Khánh đã móc nói với một số đối tượng người Trung Quốc xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong. Khi về Việt Nam, chúng nộp hồ sơ cấp số công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ giấy tờ "chuẩn quốc tế" được hợp đồng vòng vo, hóa đơn giả mạo tất cả từ các công ty vệ tinh.

Kết quả là 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn đường hoàng xuất hiện trên thị trường dưới danh nghĩa "hàng ngoại cao cấp", bán với giá gấp hàng chục lần so với giá thực, mặc dù bản chất chỉ là sản phẩm gia công rẻ tiền.

Sau khi vụ án bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an điều tra, xử lý, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phải gấp rút ra Quyết định thu hồi toàn bộ 162 loại sản phẩm này, cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng để tránh những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng, từ dị ứng đến nhiễm trùng da.

Thu giữ 100 "sổ đỏ", nhiều siêu xe và hàng trăm nghìn USD

Nếu nguồn hàng là móng vuốt, thì truyền thông bẩn chính là "bánh vẽ" tẩm ngấm vào niềm tin người tiêu dùng. Theo tài liệu cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Mai và Khánh không tiếc tiền khi đầu tư khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng được đổ vào quảng cáo kỹ thuật số, thuê hàng trăm KOLs, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để "thần thánh hóa" sản phẩm trên Facebook, TikTok, biến từng hộp kem rẻ tiền thành vật phẩm ngoại xa xỉ.

Chuỗi 17 chi nhánh Mailisa được các đối tượng xây dựng trở thành một chứng nhận cho "hệ sinh thái niềm tin", kết hợp với các spa mang thương hiệu Doctor Magic, tạo ra cảm giác uy tín và chuyên nghiệp giả tạo trong mắt hàng triệu khách hàng.

Đặc biệt, những màn từ thiện rầm rộ từ tặng quà vùng sâu vùng xa, hỗ trợ y tế đến các hoạt động cộng đồng đã được các đối tượng dàn dựng chuyên nghiệp, quay dựng bài bản, tô vẽ hình ảnh "doanh nhân thành đạt có tấm lòng nhân ái" tạo thêm niềm tin tưởng từ khách hàng.

Mai thường xuất hiện trong các video tự quay, khẳng định "làm đúng pháp luật để phát triển lâu dài", khiến hàng trăm nghìn khách hàng xếp hàng chờ mua. Nhưng đằng sau lớp hào nhoáng ấy là sự thao túng tinh vi khi sản phẩm kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây hại với doanh số bán ra bùng nổ, thu về doanh thu khổng lồ.

Từ những dấu vết tưởng chừng nhỏ nhưng đáng ngờ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã âm thầm vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ trong nhiều tháng liền. Hàng trăm bộ hồ sơ nhập khẩu được rà soát kỹ lưỡng, từng container được truy xuất đường đi từ Quảng Châu, Hong Kong về Việt Nam, dòng tiền thanh toán quốc tế được soi chiếu từng đồng, hơn 10 công ty vệ tinh bị bóc tách, hàng chục kho chứa tại TP HCM và các tỉnh được kiểm kê, mẫu sản phẩm được giám định độc lập.

Kết quả là bức tranh toàn cảnh về một tổ chức buôn lậu quy mô lớn với lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng từ việc bán sản phẩm rẻ tiền với giá cao gấp nhiều lần giá thực tế, được phơi bày trước pháp luật.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh cùng các đối tượng trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thông tin với phóng viên, Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, nhấn mạnh: "Các đối tượng trên luôn coi lợi nhuận là mục tiêu tối thượng. Sức khỏe cộng đồng bị chúng chà đạp không thương tiếc".

Còn Đại tá Phạm Quốc Hùng, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, nhận định: "Thủ đoạn hoạt động tinh vi, bất chấp pháp luật trong suốt một thời gian dài".

Các đối tượng làm giả toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, "hô biến" những sản phẩm giá siêu rẻ trở thành hàng "thương hiệu". Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đủ căn cứ, hồ sơ, tài liệu chứng minh, khởi tố về hành vi buôn lậu… Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng , 400.000 USD , 300 lượng vàng SJC, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Vụ án Doctor Magic không chỉ dừng lại ở con số thiệt hại kinh tế hay 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã mỹ phẩm mang thương hiệu Dortor Magic đã được nhập khẩu và bán ra thị trường. Nó còn phát lộ những lỗ hổng trong quy trình kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, sức mạnh thao túng của truyền thông số với nội dung "đen" và sự cả tin của thị trường, người tiêu dùng cũng như sự lỏng lẻo trong công tác quản lý Nhà nước của những cơ quan chức năng có liên quan. Hàng triệu phụ nữ, những nạn nhân gián tiếp giờ đây phải đối mặt với mối lo, rủi ro sức khỏe từ việc sử dụng các sản phẩm giá rẻ.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc khi những vỏ bọc, sản phẩm giá rẻ, kém chất lượng được khoác áo hào nhoáng có thể đánh lừa đám đông, nhưng không thể qua mặt pháp luật. Hành trình điều tra kiên trì, tỷ mỉ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thêm khẳng định nguyên tắc bất kể những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sẽ không có "đất sống", các đối tượng tội phạm sẽ bị điều tra, truy tố xử lý đến cùng.

Cùng với việc bóc gỡ những "đế chế ảo" tội phạm hoạt động tinh vi xuyên quốc gia, qua vụ án đồng thời còn đặt ra những yêu cầu bức thiết, quan trọng trong việc siết chặt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động cấp phép, nhập khẩu, mua bán, sử dụng mỹ phẩm, hàng hóa trên thị trường, trên nền tảng thương mại số, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trước những mưu đồ lợi nhuận, làm giàu bất chính của các đối tượng.

Hiện vụ án vẫn được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.