Pháp luật

Bị nhắc nhở vì không đội mũ bảo hiểm, đối tượng đánh tổ trưởng an ninh

  • Thứ năm, 27/11/2025 22:13 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Chỉ vì bị nhắc nhở hành vi không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doàn Vũ xông tới hành hung tổ trưởng an ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ (SN 1994, trú thôn Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 3/10, tổ an ninh cơ sở thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự phát hiện nhóm của Vũ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra chiếu đèn kiểm tra thì Vũ tỏ thái độ khó chịu, cho rằng mình "bị soi mói" và lớn tiếng tranh cãi. Việc bị nhắc nhở, cộng với việc trước đó có uống rượu, khiến Vũ bức xúc, dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Bi nhac nho, khong doi mu, bao hiem anh 1

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trong lúc tranh cãi, Vũ lao tới dùng tay đấm mạnh 2-3 cái vào vùng đầu anh Trần Đình Đông (tổ trưởng tổ an ninh cơ sở thôn Dự Nại). Cú đánh trực diện khiến anh Đông ngã gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.

Trước đó, cuối tháng 10/2025, Công an TP Huế ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại cầu Vỹ Dạ.

Sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 30/10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ) do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ôtô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, tổ công tác thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an TP Huế phải thực hiện cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trong quá trình cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy chạy theo hướng đường Bà Triệu chạy lên cầu Vỹ Dạ để sang đường Phạm Văn Đồng, không chấp hành hiệu lệnh của cán bộ CSGT, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi đang bỏ chạy, Hạnh dừng xe, quay lại tấn công một cán bộ CSGT. Gã này dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ làm nhiệm vụ. Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ để làm việc.

Tại trụ sở, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094 mg/lít khí thở. Được biết, Hạnh từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" (năm 2010).

Nguyễn Vương/VTC News

