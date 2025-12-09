Truy đuổi 60 km bắt đối tượng vận chuyển gần 500 kg pháo nổ

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra đối tượng vận chuyển 493 kg pháo nổ trái phép.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 5/12, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Thiện Hưng phát hiện ôtô 62A-306.10 nghi đang vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn di chuyển qua địa bàn xã. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Công an xã Thiện Hưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để truy đuổi.

Khi thấy lực lượng chức năng, tài xế Đ.V.C. (SN 1988, ngụ ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) lập tức nhấn ga bỏ chạy, điều khiển phương tiện lạng lách, liên tục ép xe để cản trở lực lượng truy đuổi.

Bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Trước tình huống đối tượng liều lĩnh, manh động, Công an xã đã truy đuổi trên các tuyến đường liên xã. Cuộc truy bắt kéo dài hơn 60 km, qua nhiều đoạn đường nhỏ, đối tượng liên tục đánh lái nguy hiểm, gây nhiều rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình truy đuổi, Công an xã Thiện Hưng đã báo cáo và xin hỗ trợ lực lượng chốt chặn. Ngay sau đó, các đơn vị: Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Công an xã Lộc Quang, Công an xã Tân Hưng cùng triển khai lực lượng, chốt chặn trên các tuyến đường liên xã hình thành vòng vây khóa kín toàn bộ lộ trình di chuyển của đối tượng.

Khi Tổ công tác truy đuổi đến khu vực tổ 11, thuộc ấp Thanh Sơn, xã Tân Hưng cùng sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Tân Hưng và các lực lượng nghiệp vụ phối hợp đã chốt chặn, buộc đối tượng phải dừng xe. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra người và phương tiện, phát hiện trong cốp xe do Đ.V.C. chứa 33 bao tải màu đen và 1 túi nylon pháo nổ, có tổng trọng lượng 493 kg.

Tổ Công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý.