Truy bắt tội phạm ma tuý, hai cán bộ công an bị đâm trọng thương

Tước danh hiệu Công an Nhân dân hai nữ cán bộ công an sử dụng ma túy

Công an Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.