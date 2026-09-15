Trút bỏ nỗi lo lây viêm gan B

Từng mang tâm lý bất an suốt thai kỳ vì mắc viêm gan B, nhiều người mẹ chỉ trút được gánh nặng khi chứng kiến con sinh ra khỏe mạnh nhờ được bảo vệ kịp thời.

Nhiễm virus viêm gan B mạn tính từ nhỏ, nỗi lo lớn nhất đè nặng lên tâm trí người mẹ trẻ N.T.S. (ngụ tại phường Trảng Dài, Đồng Nai) trong suốt thai kỳ là nguy cơ căn bệnh truyền nhiễm này sẽ âm thầm lây sang con.

Tâm lý sợ hãi, mất ngủ vì lo sợ con sinh ra phải "mang án bệnh" là thực tế mà không ít sản phụ gặp phải. Theo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai, nhờ được tư vấn các biện pháp dự phòng y tế kịp thời và tuân thủ phác đồ tiêm vaccine cho trẻ ngay sau sinh, cả hai em bé của chị S. hiện đều phát triển khỏe mạnh, không nhiễm virus.

Tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ.

Không riêng các bà mẹ mang bệnh, nhiều sản phụ dù âm tính với viêm gan B vẫn mang tâm lý e ngại khi trẻ được chỉ định tiêm vaccine ngay tại phòng sinh. Sự dè dặt này xuất phát từ nỗi sợ trẻ còn quá nhỏ, dễ gặp phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên, khi được giải thích rõ về nguy cơ xâm nhập âm thầm của virus cũng như lợi ích sinh tử của mũi tiêm đầu đời, các phụ huynh mới giải tỏa được nghi ngại để phối hợp cùng y bác sĩ.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 6,5 triệu người mắc viêm gan B và gần 1 triệu người mắc viêm gan C. Hai bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan tại nước ta.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 90% trường hợp ung thư gan tại Việt Nam có liên quan đến viêm gan B và C, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ mắc và không qua khỏi do ung thư gan ở mức cao trên thế giới.

Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Thị Hoa, Phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (CDC Đồng Nai), nhấn mạnh 24 giờ đầu sau sinh chính là "thời điểm vàng" để tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ.

"Trẻ sơ sinh nếu nhiễm virus viêm gan B từ mẹ có nguy cơ tiến triển thành bệnh mạn tính lên tới 90%. Ngược lại, việc tiêm vaccine trong 24 giờ đầu đời giúp dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con đạt hiệu quả tối ưu. Đây là giải pháp ưu tiên hàng đầu ngay khi trẻ đủ điều kiện sức khỏe", bác sĩ Hoa giải thích.

Đáng chú ý, các chuyên gia khuyến cáo ngay cả khi người mẹ xét nghiệm âm tính với HBV, trẻ vẫn cần được tiêm mũi sơ sinh theo đúng lịch. Mũi tiêm không chỉ chặn đứng con đường lây truyền từ mẹ mà còn giúp tạo lập hàng rào miễn dịch chủ động, bảo vệ trẻ trước các nguy cơ phơi nhiễm virus ngoài môi trường trong suốt quá trình lớn lên.

Sự chủ động của cha mẹ cùng sự đồng hành của ngành y tế đang giúp hàng nghìn em bé ra đời an toàn, đập tan nỗi lo lây nhiễm viêm gan B ngay từ những giờ đầu xuất thế.