Bé gái 4 tuổi không qua khỏi nghi do bệnh dại

Một bé gái 4 tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp không qua khỏi do bệnh dại sau gần 7 tuần kể từ thời điểm xuất hiện vết thương vùng trán nghi do chó cắn.

Bé gái không qua khỏi nghi mắc bệnh dại vì chó cắn.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo kết quả điều tra, xác minh một trường hợp bệnh nhi không qua khỏi do bệnh dại trên địa bàn. Nạn nhân là bé gái N.P.A.N. (ngụ phường Đạo Thạnh).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 4/7, bé N. về nhà ngoại tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp. Trong lúc đang chơi, bé đột nhiên khóc thét. Người nhà phát hiện trên trán bé có vết thương hở dài khoảng 6 cm, chảy nhiều máu. Thời điểm đó, có một con chó màu xám chạy ngang qua, nhưng gia đình không xác định được vết thương do chó cắn hay do té ngã.

Cùng ngày, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang khâu vết thương. Do gia đình không cung cấp thông tin nghi ngờ chó cắn, bác sĩ chẩn đoán đây là chấn thương đầu mặt do tai nạn sinh hoạt. Bệnh nhi không được hướng dẫn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại.

Hôm sau, gia đình đưa bé đến một cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Dù được tư vấn tiêm vaccine phòng dại trước phơi nhiễm, gia đình vẫn không đồng ý vì chưa chắc chắn nguyên nhân gây vết thương. Con chó màu xám nghi liên quan đến vụ việc cũng không tìm thấy.

Tối 13/8, bé N. nhập viện trở lại với các triệu chứng sốt, nhiễm trùng, co giật nửa người trái. Tình trạng chuyển biến xấu, bệnh nhi liên tục được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM). Tại đây, các bác sĩ phát hiện vết hằn răng nghi do chó cắn trên trán bé. Kết quả xét nghiệm nước bọt 2 lần (vào ngày 15/8 và 20/8) đều dương tính với virus dại.

Sau đó, tình trạng của bé tiếp tục diễn tiến nặng với chẩn đoán dại thể hung dữ, xuất huyết tiêu hóa, sốc nhiễm trùng. Tối 22/8, gia đình xin đưa bé về nhà và bệnh nhi đã không qua khỏi trong đêm.