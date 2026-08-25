Ai dễ mắc các bệnh ký sinh trùng nhất?

Khí hậu nhiệt đới tạo điều kiện cho nhiều loại ký sinh trùng phát triển. Trẻ em dễ mắc bệnh do thường xuyên tiếp xúc với đất, cát, vật nuôi và vệ sinh chưa tốt.

Trẻ nổi mẩn ngứa do nhiễm ký sinh trùng. Ảnh: Shutterstock.

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, có điều kiện khí hậu và môi trường thuận lợi cho sự phát triển, lây truyền của nhiều loại ký sinh trùng. Trong đó, các bệnh do giun truyền qua đất là nhóm thường gặp ở trẻ em.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trẻ em là nhóm dễ mắc các bệnh ký sinh trùng do thường xuyên tiếp xúc với đất, cát, vật nuôi, đồng thời chưa có ý thức đầy đủ về vệ sinh cá nhân.

Nhóm ký sinh trùng phổ biến ở trẻ em tại các nước nhiệt đới là giun truyền qua đất, gồm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ.

Ngoài ra, một số loại giun đường ruột khác cũng thường gặp ở trẻ, đặc biệt những trường hợp sống trong điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo hoặc tại các khu vực có bệnh lưu hành. Trong đó có giun kim và giun lươn.

Trẻ có thể nhiễm ký sinh trùng qua nhiều con đường khác nhau, trong đó việc tiếp xúc với đất, cát hoặc môi trường nhiễm mầm bệnh là một trong những yếu tố nguy cơ. Thói quen vệ sinh tay chưa tốt cũng có thể tạo điều kiện để ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể.

Bên cạnh các bệnh do giun, trẻ cũng có nguy cơ mắc bệnh do sán truyền qua thực phẩm. Nhóm bệnh này liên quan đến việc ăn thực phẩm chưa được nấu chín hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Các bệnh có thể gặp gồm sán lá gan, sán lá phổi, sán lá ruột và một số bệnh do sán dây.

Việc sử dụng thực phẩm chưa được nấu chín kỹ có thể tạo điều kiện để ấu trùng hoặc trứng của ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể. Tùy loại ký sinh trùng, chúng có thể gây tổn thương tại đường tiêu hóa hoặc di chuyển đến các cơ quan khác.

Bác sĩ Thuỳ cho hay một nhóm bệnh đáng lưu ý khác là các bệnh ký sinh trùng lây truyền từ động vật sang người. Nhóm này gồm bệnh do ấu trùng giun đũa chó, mèo; bệnh do ấu trùng giun đầu gai; bệnh do ấu trùng sán dây lợn; bệnh do giun phổi chuột và bệnh giun xoắn.

Trẻ thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo, đất, cát hoặc môi trường có nguy cơ nhiễm mầm bệnh có thể đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm. Vì vậy, việc giữ vệ sinh sau khi tiếp xúc với vật nuôi và môi trường xung quanh có vai trò quan trọng trong phòng bệnh.

Không chỉ giun và sán, một số đơn bào ký sinh cũng có thể gây bệnh ở trẻ. Trong đó có lỵ amíp, nhiễm Giardia duodenalis và một số đơn bào đường ruột khác.

Các tác nhân này có thể gây tiêu chảy, rối loạn hấp thu và ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Nếu tình trạng kéo dài, trẻ có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển.

Do đó, bên cạnh việc chú ý các biểu hiện bất thường về tiêu hóa, phụ huynh cần quan tâm đến điều kiện vệ sinh, nguồn nước và thực phẩm, đồng thời hình thành cho trẻ thói quen rửa tay và giữ vệ sinh cá nhân để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.