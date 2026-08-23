Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đầy giun sán

Ngứa hậu môn về đêm, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu nhiễm giun. Phát hiện và điều trị sớm giúp hạn chế biến chứng, lây nhiễm.

Giun đũa có tên khoa học là Ascaris lumbricoides, thường ký sinh tại ruột non của người. Ảnh: Bệnh viện Đặng Văn Ngữ.

Nhiễm giun đường ruột có thể xảy ra ở cả trẻ em và người lớn. Tùy loại giun và mức độ nhiễm, người bệnh có thể không có triệu chứng hoặc xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, mệt mỏi, sụt cân và ngứa quanh hậu môn.

Theo bác sĩ Ihab S. Ahmed, chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Northwestern Medicine, các triệu chứng tiêu hóa kéo dài có thể liên quan đến nhiễm ký sinh trùng.

Khi nghi ngờ, người bệnh cần được đánh giá và làm xét nghiệm phù hợp để xác định nguyên nhân, từ đó điều trị đúng loại ký sinh trùng.

Ngứa hậu môn về đêm là dấu hiệu điển hình

Ngứa dữ dội quanh hậu môn, đặc biệt vào ban đêm, là dấu hiệu điển hình của nhiễm giun kim. Giun cái thường bò ra vùng hậu môn để đẻ trứng, gây ngứa và khiến người bệnh, nhất là trẻ nhỏ, khó ngủ hoặc thức giấc nhiều lần.

Một số trường hợp có thể nhìn thấy những con giun nhỏ, màu trắng như sợi chỉ quanh hậu môn, trên đồ lót hoặc ga giường.

Đau bụng, tiêu chảy kéo dài

Nhiễm giun đường ruột có thể gây các triệu chứng tiêu hóa như đau hoặc co thắt bụng, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn, nôn và chán ăn. Một số trường hợp có thể xuất hiện máu hoặc chất nhầy trong phân.

Đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc chán ăn có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm giun đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Những biểu hiện này dễ nhầm với các bệnh đường tiêu hóa khác. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, đặc biệt kèm sụt cân, mệt mỏi, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Ăn uống bình thường nhưng vẫn sụt cân

Sụt cân không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu cần lưu ý khi nghi ngờ nhiễm giun. Một số loại giun sống trong đường ruột, ảnh hưởng đến việc hấp thu và sử dụng dưỡng chất của cơ thể.

Ở trẻ em, nhiễm giun kéo dài có thể khiến trẻ ăn uống kém, mệt mỏi, thiếu hụt dinh dưỡng và ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Mệt mỏi, xanh xao

Một số loại giun có thể gây mất máu đường ruột, từ đó dẫn đến thiếu máu nếu nhiễm kéo dài. Người bệnh có thể mệt mỏi, yếu sức, da hoặc niêm mạc nhợt nhạt, giảm khả năng tập trung.

Ở trẻ em, nhiễm giun kéo dài kèm thiếu máu có thể ảnh hưởng đến dinh dưỡng và phát triển. Nếu trẻ thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém hoặc chậm tăng trưởng, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân.

Vì sao nên điều trị sớm khi nhiễm giun?

Nhiễm giun nhẹ có thể không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu kéo dài hoặc số lượng giun nhiều, người bệnh có thể bị đau bụng, suy dinh dưỡng, thiếu máu. Nhiễm giun đũa nặng thậm chí có thể gây tắc ruột hoặc biến chứng ở đường mật.

Một số loại giun, đặc biệt là giun kim, còn dễ lây giữa những người sống chung nhà do trứng có thể bám trên quần áo, chăn màn và đồ vật. Vì vậy, khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên phát hiện và điều trị sớm để hạn chế biến chứng, tái nhiễm và lây lan.