Kiểu dùng bình giữ nhiệt gây hại sức khỏe, nhiều người vẫn làm

Bình nước giữ nhiệt giúp bổ sung nước tiện lợi, nhưng nếu chỉ đổ thêm nước mà không vệ sinh thường xuyên, đây có thể trở thành nơi vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Bình nước tái sử dụng cần được vệ sinh thường xuyên, làm sạch cả nắp, gioăng và ống hút để hạn chế vi khuẩn, nấm mốc tích tụ. Ảnh: Magnific.

Theo The Guardian, Kelly Reynolds, chuyên gia nghiên cứu chất lượng nước và lây truyền bệnh, Đại học Arizona (Mỹ), cho biết nước từ hệ thống lọc khá sạch. Tuy nhiên, tay và nước bọt có thể đưa vi khuẩn, virus vào bình, trong khi môi trường ẩm bên trong lại tạo điều kiện để vi sinh vật tồn tại và phát triển.

Một nghiên cứu trên Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences khảo sát 30 người sử dụng bình nước tái sử dụng. Kết quả cho thấy 27 người (90%) thường xuyên đổ thêm nước vào bình mà không rửa hoặc chỉ tráng qua.

Cách làm này có thể khiến vi sinh vật tích tụ trên thành bình, đặc biệt ở những vị trí khó làm sạch. Bên cạnh đó, mỗi lần uống, nước bọt và vi khuẩn từ khoang miệng cũng có thể đi vào bình.

Thay vì liên tục châm thêm nước, người dùng nên rửa bình thường xuyên, đặc biệt sau mỗi ngày sử dụng.

Bình inox không “miễn nhiễm” với vi khuẩn

Bình inox có thể hạn chế một phần sự tích tụ vi sinh, nhưng không phải “lá chắn” trước vi khuẩn. Yếu tố quyết định vẫn là cách người dùng vệ sinh và bảo quản bình.

Cũng trong nghiên cứu trên, nhóm tác giả thu thập 30 bình nước đang được sử dụng thực tế, gồm 15 bình PET và 15 bình inox. Kết quả cho thấy tải lượng vi sinh ban đầu trên bình PET cao hơn đáng kể so với bình inox, lần lượt khoảng 68,8 và 35,4 CFU/ml. Sau khi vệ sinh, lượng vi sinh giảm đáng kể ở cả hai nhóm.

Bình inox có thể hạn chế tích tụ vi sinh hơn một số chất liệu khác, nhưng vẫn cần được vệ sinh thường xuyên để giữ sạch và an toàn khi sử dụng. Ảnh: Magnific.

Bác sĩ Amy Edwards, chuyên khoa bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Rainbow Babies and Children’s (Mỹ), cũng lưu ý một số bề mặt có thể khiến vi khuẩn và nấm mốc bám lại dễ hơn. Dù vậy, theo bác sĩ, thói quen vệ sinh bình quan trọng hơn việc chỉ lựa chọn một chất liệu được cho là sạch hơn.

Một nghiên cứu trên Environmental Research 2026 cũng cho thấy chất liệu bình không phải yếu tố duy nhất quyết định mức độ nhiễm vi sinh. Sau 5 ngày theo dõi, nhóm nghiên cứu nhận thấy vi sinh vật còn sót lại cùng nước và cặn thực phẩm trong bình có thể tiếp tục phát triển và trở thành nguồn nhiễm khi bình được đổ đầy lại.

Vệ sinh đúng cách giúp giảm đáng kể lượng vi sinh, trong đó rửa bằng máy rửa chén làm giảm khoảng 90% tải lượng vi sinh so với không rửa.

Chỉ tráng bằng nước là chưa đủ

Uống hết đồ uống, tráng bình qua nước rồi tiếp tục sử dụng là thói quen khá phổ biến, nhưng chỉ tráng bằng nước không đủ để loại bỏ cặn và màng sinh học do vi sinh vật hình thành trên bề mặt bình.

Theo bác sĩ Marianne Sumego, chuyên gia tại Cleveland Clinic, người dùng nên rửa bình bằng xà phòng và nước, kết hợp bàn chải để làm sạch thành bình, loại bỏ chất bẩn và vi sinh vật bám trên bề mặt.

GS Kellogg Schwab, ngành kỹ thuật và sức khỏe môi trường tại Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho biết không cần thiết phải dùng xà phòng kháng khuẩn chuyên dụng để vệ sinh bình nước tại nhà.

Theo ông, xà phòng rửa chén thông thường kết hợp với chà rửa kỹ đã có thể giúp loại bỏ cặn bẩn và vi sinh vật bám trên bề mặt bình.

Sau khi rửa, nên tháo rời các bộ phận và để bình khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Reynolds cho biết khi không có độ ẩm, vi khuẩn khó phát triển hơn. Nếu có thể, nên đặt bình ở nơi thông thoáng, mở nắp để hơi ẩm thoát ra thay vì đậy kín khi bên trong vẫn còn nước.

Nắp, ống hút là nơi dễ bị bỏ quên

Đặc biệt, cần chú ý nắp, gioăng, ren, ống hút và các bộ phận có thể tháo rời. Đây là những vị trí dễ giữ lại cặn và độ ẩm, tạo điều kiện cho vi sinh vật tích tụ. Với bình từng chứa đồ uống có đường, sữa hoặc protein, người dùng càng cần phải vệ sinh ngay sau khi sử dụng.

Thân bình thường được người dùng chú ý rửa, trong khi nắp, ống ngậm, ống hút và các bộ phận nhỏ lại dễ bị bỏ qua.

Nắp, ống ngậm, ống hút và các bộ phận nhỏ của bình là những vị trí dễ giữ lại cặn, độ ẩm và vi sinh vật nếu không được vệ sinh kỹ. Ảnh: Magnific.

Theo các chuyên gia được The Guardian dẫn, những vị trí này có thể giữ ẩm và thường xuyên tiếp xúc với miệng, do đó vi sinh vật có nhiều cơ hội tích tụ hơn.

Khi vệ sinh, người dùng nên tháo rời các bộ phận có thể tháo được, dùng bàn chải nhỏ làm sạch bên trong ống hút, các khe của nắp và phần gioăng. Không nên chỉ nhúng toàn bộ bình vào nước rồi xem như đã làm sạch.

Các chuyên gia khuyến nghị hãy rửa bình hàng ngày như một thói quen vệ sinh cơ bản. Nếu bình chỉ chứa nước lọc, người dùng vẫn nên rửa thường xuyên thay vì liên tục đổ thêm nước mới.

Bình nước tái sử dụng giúp duy trì thói quen uống nước và giảm chai nhựa dùng một lần, nhưng cần được vệ sinh đúng cách để hạn chế vi sinh vật tích tụ, phát triển.